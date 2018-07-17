北京暴雨“阵势”有多大?看看这些照片就能感受到

原标题：北京暴雨之后……

还没从世界杯决赛缓过神来的拍者君，

今天一早打开朋友圈就被北京暴雨刷了屏。

这场雨的“阵势”有多大？

往下看看这些照片就能感受到了……

△ 下午一点多，昌平区回龙观育知东路轻轨桥下。摄影/新京报记者王贵彬

北京市气象局今天（7月16日）上午通报，昨天夜间开始北京出现大雨，部分地区暴雨，局地大暴雨。

预计今天午后至18日白天，北京地区仍有局地短时强降水，17日白天到夜间降雨较明显，预计大部分地区日雨量可达大雨（30-40毫米），局地可达100毫米以上，最大小时雨强50毫米左右。

▼ 昌平区回龙观育知东路轻轨桥下，抢险救援人员正在安装排水泵。摄影/新京报记者王贵彬

▼ 昌平区回龙观育知东路轻轨桥下，护栏被积水冲垮。摄影/新京报记者王贵彬

什么原因导致本轮大雨？

北京市气象局解释，主要因为副热带高压外侧西南暖湿气流提供充沛的水汽条件。近期北京一直处于副热带高压西北侧的西南气流影响，在15日夜间，西南暖湿气流明显加强，对于北京降水的发生提供了充沛的水汽条件。

其次，超低空急流和地形的共同作用，导致暴雨落区主要出现在西部和北部山前一带。

▼ 昌平，一场大雨后，不少地方积水严重。图/视觉中国

▼ 上午11点半，海淀区上地十街东口，抢险人员正在抢修排水。摄影/新京报记者王贵彬

北京市防办报告，截至16日6时，北京市面平均降雨量26毫米，城区平均降雨量24.5毫米，最大降雨量密云张家坟303.4毫米，超过200毫米、100毫米的雨区覆盖面积分别达350和1000平方公里。受降雨影响，密云白河张家坟水文站流量1300立方米每秒，是1998年以来最大洪水，是1972年以来第三大洪水，怀柔区大水峪水库超汛限1.7米。

国家防总7月12日已经发出强降雨防御通知，昨晚，国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平赴国家防总值班室，了解值班值守情况和雨情水情汛情，对防御工作再次作出安排部署。

今天上午，北京市防指派出两个工作组赴怀柔、密云现场协助当地防汛抗洪抢险工作，北京市排水集团启动特级应急响应，出动抢险单元229组、防汛人员3173人，启动雨水泵站52座，累计抽排雨水5.3万立方米。密云、怀柔、房山等区转移群众782人，关闭景区35个。

据介绍，截至目前，仅有密云区琉辛路K29+000处发生山体塌方，塌方体约76立方米，未出现人员伤亡。其他区未报告重大险情灾情。

▼ 昨夜一场大雨，密云区出现塌方的路段是琉辛路（石城镇张家坟到贾峪村路段），工作人员积极做好抢险救援工作。图/视觉中国

北京市气象台16日14时40分继续发布暴雨蓝色预警信号，预计至16日夜间本市大部分地区将有雷阵雨天气，局地短时雨强较大，小时雨强可达30毫米以上，山区及浅山区可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，低洼地区可能出现积水，请防范。

责任编辑：吴金明