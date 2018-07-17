发改委：地方定价项目再削减30% 燃气电力等保留

原标题：发改委：地方定价项目再削减30% 燃气电力等领域仍保留

中新经纬客户端7月17日电 国家发展改革委17日就宏观经济运行情况举行发布会。在介绍重点领域改革进展情况时指出，地方定价项目再削减30%。按照党中央、国务院决策部署，2017年国家发改委启动了新一轮地方定价目录修订工作，推动地方进一步放开竞争性领域和环节价格，最大限度缩减政府定价范围。

国家发改委政策研究室主任、新闻发言人严鹏程 图片来自中国网

严鹏程介绍，截至目前，除西藏、新疆外，国家发改委已完成对29个省份定价目录修订的审定批复工作。通过此轮修订，地方政府定价项目在2015年缩减55%、平均保留45项左右的基础上，进一步缩减到平均32项左右，缩减幅度达30%，竞争性领域和环节价格已基本放开。保留的定价项目主要集中在供排水、燃气、电力、交通运输、环境保护、教育、医疗、养老、殡葬、文化旅游、保障性住房、重要专业服务等领域。

严鹏程指出，根据《价格法》，地方定价目录是地方政府依法行使定价权力，履行定价职责的依据。新版地方定价目录的颁布实施，有利于进一步厘清政府与市场的定价权力边界，确保在目录之外无定价权，将价格改革和简政放权的成果以目录的形式固定下来；也有利于进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，增加价格反应灵活性，释放和激发市场活力，促进我国经济高质量发展。

公开报道显示，2016年9月，发改委在新闻发布会上指出，大幅减少政府定价范围，修订中央和31个省区市的定价目录，中央、地方具体定价项目分别减少80%和55%。放开了除麻醉和第一类精神药品之外的2000多种药品政府定价，还放开了跨省跨区的电能交易价格。（中新经纬APP）

责任编辑：桂强