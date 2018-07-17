成老领导情人与逃亡校长共事 女厅官获刑10年半

原标题：牵连省委常委降为副处，落马女厅官获刑10年半

来源：长安街知事

3年前落马的云南农信联社原主任罗敏有了新消息：日前，她因犯受贿罪，一审获刑10年半。

有媒体曾披露，罗敏不仅是前些日子逃亡的西南林业大学校长蒋兆岗的同事，还是云南省委原常委、秘书长曹建方的情人。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，罗敏落马半年后，受到牵连的曹建方也被开除党籍，并降为副处级非领导职务。

老领导成了她情人

出生于1967年3月的罗敏是云南盐津人，曾在省财政厅工作，历任企业处副处长、处长。2011年起转赴省农信联社，后升为党委副书记、主任。

2015年7月，当地纪委发布消息称，罗敏因涉嫌严重违纪正接受组织调查。此后一直无更新的消息。

日前，云南高院发布的刑事裁定书显示，昆明中院已作出一审判决，认定罗敏犯受贿罪，判处其有期徒刑10年半，并处罚金350万元。

具体来说，她利用职务上的便利，非法收受他人所送贿赂人民币1596376元、73061.01美元、5000港币及价值人民币3384744.01元的财物。

罗敏不服，提出上诉。但在省高院审理过程中，她又申请撤回上诉。今年6月4日，省高院作出终审裁定，准许她撤回上诉，昆明中院的判决随即发生法律效力。

罗敏的落马可谓是引发了“多米诺骨牌”效应。2016年初，中纪委网站发布消息称，2015年共给予10名中管干部党纪重处分并作出重大职务调整。其中，云南省委原常委、秘书长曹建方因严重违纪，受到开除党籍处分，降为副处级非领导职务。

1957年8月出生的曹建方曾长期在省财政厅工作，历任办公室主任、副厅长、厅长。2006年底，其跻身省委常委，曾兼任楚雄州委书记、副省长、省委秘书长等职。

据财新网报道，曹建方是受到罗敏案牵连，两人曾在财政厅共事多年。《南方周末》也曾披露，她不仅是曹建方在财政厅的老部下，两人还是情人关系。

算下来，两人相差10岁。

曾与逃亡校长共事

除了云南省财政厅的老领导曹建方，罗敏后来供职的云南省农信联社近年来也有多名高管被查。

云南农信联社有三位正职领导，分别是党委书记、理事长和主任。在一段时间里，三位“一把手”分别是——党委书记蒋兆岗、理事长万仁礼、主任罗敏。

罗敏落马2年后，2017年6月，万仁礼接受组织调查。今年5月初，转任西南林业大学校长的蒋兆岗潜逃，上了公安部门的A级通缉令。20天后，他在国内被云南追逃办抓获。

至于万仁礼的现状，今年4月，其涉嫌受贿一案由由红河州人民检察院提起公诉。检方指控，他先后利用担任省农信联社副主任、主任、理事长、党委书记等职务便利，为他人在贷款业务等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大。

蒋兆岗在赴省农信联社之前，曾任省政府副秘书长，负责协助时任副省长曹建方工作。

一份刑事裁定书显示：2012年，蒋兆岗应曹建方秘书吴敏章的请托，帮一房地产公司申请到了7亿元贷款授信。之后，该公司从农信社贷到了3.9亿元贷款。吴敏章则收了该老板33万元以及房子装修费40万元。

责任编辑：吴金明