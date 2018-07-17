中纪委驻自然资源部纪检组组长冯志礼任云南领导

原标题：中央纪委驻自然资源部纪检组组长冯志礼任云南省领导（图|简历）

经济日报-中国经济网昆明7月17日综合报道 据《云南日报》消息，7月16日下午，云南省委书记陈豪在昆明会见了来滇看望慰问援滇干部、开展扶贫协作工作的上海市委常委、市纪委书记、市监委主任廖国勋一行。刘慧晏、冯志礼、张国华参加会见。

冯志礼排名位于云南省委常委、秘书长刘慧晏之后、云南省副省长张国华之前。此信息显示中央纪委驻自然资源部纪检组组长、自然资源部党组成员冯志礼已调任云南省领导。

据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，冯志礼，1962年12月生，是第十九届中央纪委委员，曾长期在浙江省工作，曾任嘉兴市委副书记，浙江省委统战部副部长、省民宗委主任，浙江省委统战部部长等职务，去年6月“入常”。在当选浙江省委常委1个月后，冯志礼进京履新中央纪委驻国土资源部纪检组组长、国土资源部党组成员。

在今年国务院机构改革方案中，国土资源部职责与其他多个部委相关职责进行整合，组建自然资源部。冯志礼出任中央纪委驻自然资源部纪检组组长、自然资源部党组成员。

冯志礼简历

冯志礼，男，汉族，1962年12月生，浙江绍兴人，1982年12月加入中国共产党，1983年8月参加工作，大专学历。

1980年9月至1983年8月在温州师范专科学校政治科政治教育专业学习。

1983年8月至1986年9月任浙江省瑞安师范学校教师、团委书记、教导处副主任、校党总支委员。

1986年9月至1992年12月任共青团浙江省温州市委副书记、党组成员（其间：1990年12月至1992年3月挂职担任浙江省瑞安市湖岭区委副书记、区长）。

1992年12月至1995年1月任共青团浙江省温州市委书记、党组书记。

1995年1月至1997年8月任浙江省洞头县委副书记（其间：1997年4月至1997年7月在浙江省委党校中青年干部培训一班学习）。

1997年8月至1998年10月任浙江省洞头县委副书记、县长（1996年8月至1998年8月在复旦大学行政管理专业研究生课程进修班学习）。

1998年10月至1999年11月任浙江省洞头县委书记、县长。

1999年11月至2001年6月任浙江省洞头县委书记。

2001年6月至2001年10月任浙江省温州市副市长、洞头县委书记。

2001年10月至2007年1月任浙江省温州市副市长（其间：2002年11月至2002年12月在浙江省委党校领导干部进修班学习）。

2007年1月至2011年3月任浙江省嘉兴市委常委、纪委书记（其间：2008年3月至2008年4月在浙江省委党校领导干部进修一班学习）。

2011年3月至2011年7月任浙江省嘉兴市委副书记、纪委书记。

2011年7月至2012年8月任浙江省嘉兴市委副书记、政法委书记。

2012年8月至2016年12月任浙江省委统战部副部长（兼），省民宗委党组书记，2012年9月任省民宗委主任（其间：2013年11月至2013年12月在浙江省委党校领导干部进修班学习）。

2016年12月至2017年1月任浙江省委统战部部长，省民宗委主任。

2017年1月至2017年6月任浙江省委统战部部长。

2017年6月至2017年7月任浙江省委常委、统战部部长。

2017年7月至2018年3月任中央纪委驻国土资源部纪检组组长、国土资源部党组成员。

2018年3月至2018年7月任中央纪委驻自然资源部纪检组组长、自然资源部党组成员。

2018年7月至今，任云南省领导。

第十九届中央纪委委员

责任编辑：张申