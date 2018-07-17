警方破获2起15年前命案 3名被害人均为发廊服务员

原标题：甘青新三地协作告破15年前命案：发廊服务员出租屋内被害

本文图均为 青海公安微信公众号 图

最近，新疆巴州、若羌县两级公安机关在命案积案攻坚大会战中，侦破了若羌县“2003·8·6”凶杀案，并依托新青甘一区两省三市州警务协作机制，协助青海省公安机关侦破一起十五年前凶杀案。

2003年8月6日，巴州若羌县公安局接到报案，商业街一美容美发屋两名服务员被人残忍杀害。州、县两级公安机关迅速启动命案侦破工作机制，围绕案发现场、死者关系人等全力开展调查取证工作。经勘查，两名死者均系被他人勒颈死亡。因两名死者生前为发廊服务员，交往关系复杂，多年来，巴州、若羌县两级公安机关虽然始终未放弃该案侦查工作，全力攻坚，但均未取得实质性突破。

无独有偶，2003年8月29日，位于新疆巴州若羌县近邻的青海省海西州茫崖行委花土沟镇也发生一起命案，一名发廊服务员被歹徒杀死在出租屋内。案发后，茫崖警方全力开展专案侦破工作，但限于当时侦破条件和科技手段，案件同样没有取得突破性进展。

2018年命案积案攻坚大会战开展以来，巴州公安机关聚焦总目标，依托大数据公安现代科技手段，成功侦破了一批要案积案。2018年6月10日，江西省遂川县公安局传来捷报，该县民警工作中发现若羌县“2003•8•6”杀人案与河南省民权县籍男子曹某有重大作案嫌疑，经巴州公安局二次复核，确定曹某有重大作案嫌疑。

经查，曹某有犯罪前科，曾于案发期间在若羌县暂住。专案组果断决定将杨某也纳入本案重点审查，立即启动网上追逃机制，对2名犯罪嫌疑人架网布控。6月12日，将犯罪嫌疑人曹某抓获并押解回疆。经审讯攻坚和政策攻心，曹某对其伙同犯罪嫌疑人杨某于2003年在若羌县抢劫杀害2名服务员的犯罪事实供认不讳。6月25日若羌县追逃组在浙江慈溪市一出租屋将犯罪嫌疑人杨某成功抓获归案。

为进一步扩大战果，专案组启动类案侦查机制，依托新青甘一区两省三市州警务框架协议，对作案手法相似、作案时间相近的花土沟“2003·8·29”服务员被杀案进行串并案分析。青海省海西州茫崖行委公安局闻讯高度重视，立即启动甘青新警务协议作战机制，联合开展案件再侦工作，派出专案组成员到若羌县对接。

2018年7月4日通过案件现场比对，确定甘肃省高台县王某具有重大作案嫌疑。7月5日，在甘肃警方大力协助下，茫崖行委公安局抓捕组在甘肃高台王某家中将王某顺利抓获，7月10日，在强大的证据面前，犯罪嫌疑人王某如实供述了2003年8月27日在花土沟镇出租屋内杀害一名服务员的犯罪事实。

目前，案件审讯深挖、扩线串并工作仍在开展中。

来源：“青海公安”微信公众号

责任编辑：张申