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湖南新建怀邵衡铁路发生施工车相撞事故 致5死1伤

湖南新建怀邵衡铁路发生施工车相撞事故 致5死1伤
2018年07月17日 15:22 新浪新闻综合
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　　原标题：新建怀邵衡铁路发生一起施工车辆相撞事故

　　隆回新闻网讯（隆宣）2018年7月16日15时07分，新建怀邵衡铁路石亭子隧道发生一起施工车辆相撞事故，事故造成5人死亡、1人轻伤。目前伤者伤情稳定，当地相关部门和施工单位正在开展善后工作，事故原因正在进一步调查中。

　　来源：隆回新闻网

责任编辑：余鹏飞

邵衡施工
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