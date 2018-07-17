湖南新建怀邵衡铁路发生施工车相撞事故 致5死1伤

原标题：新建怀邵衡铁路发生一起施工车辆相撞事故
隆回新闻网讯（隆宣）2018年7月16日15时07分，新建怀邵衡铁路石亭子隧道发生一起施工车辆相撞事故，事故造成5人死亡、1人轻伤。目前伤者伤情稳定，当地相关部门和施工单位正在开展善后工作，事故原因正在进一步调查中。
来源：隆回新闻网
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