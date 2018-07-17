原标题：又一“港独”组织勾结“台独” 港府拟禁止其活动

海外网7月17日电 “香港民族党”从成立以来就一直鼓吹“香港独立”，其召集人屡次赴台勾结“台独”人士。对此，香港特区政府保安局局长李家超17日表示，已通知该党暂时停止运作。一旦该党正式被禁，其任何非法的社团活动都将面临刑罚。

“香港民族党”召集人陈浩天（星岛网）

据“大公网”报道，香港特区政府保安局局长李家超17日向媒体表示，正在考虑是否行使《社团条例》赋予的权力，禁止“香港民族党”运作。李家超称已去信“香港民族党”，并会给予该党21天的时间作申述，再做正式决定。

此前有消息称，香港特区政府保安局接获警方助理社团事务主任的建议，要求保安局基于国家安全、公共秩序的考量，考虑禁止“香港民族党”运作。李家超强调，香港市民的结社自由并非完全不受限制，可以根据法律，为了国家安全、公共秩序、保障他人权利自由等而作出禁止，有关规定在《香港人权法案条例》清楚订明。

他还表示，原则上所有香港组织必须依法，而香港特区政府就“港独”的立场清晰，破坏国家安全的行为不符合香港利益，会为社会带来动荡，特区政府有责任维护国家安全。

报道称，“香港民族党”（Hong Kong National Party）是一个主张香港“独立”的政党，成立于2016年3月28日，召集人为陈浩天，陈浩天曾于2016年的香港立法会选举中被剥夺参选权。该党鼓吹“建立独立和自由的香港共和国”、“巩固香港民族意识”等，香港特区政府指该党的“港独”主张违反“一国两制”及《基本法》。

此前有报道称，陈浩天曾屡次赴台勾结“台独”人士。7月1日，在台北出席一场记者会时，同场还有被视为“台独”的“台联”、“时代力量”及“基进党”代表，陈浩天在发言时大肆鼓吹“港独”。

另据“东网”报道，一旦该党被禁，该社团就将变为非法社团。任何非法社团的干事、管理者或协助管理者，即属犯罪；任何人以其成员的身份行事，参加其集会，或向该社团付款捐款，亦属犯罪。此外，任何人煽惑、诱使或邀请他人成为该社团的成员，或帮该社团牟取社团费或援助，也是犯罪。刑罚包括罚款及监禁，后者可监禁2至3年。

香港工联会立法会议员陆颂雄、麦美娟、郭伟强对禁止该党运作表示支持，认为需要坚决“向港独说不”，批评“香港民族党”多次明目张胆宣扬“港独”，甚至勾结其他地区的分裂国家势力，明显违宪违法，冲击“一国两制”。（海外网 杨佳）

责任编辑：张义凌