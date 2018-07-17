原标题：澳大利亚加强签证申请人背景审查 中国人受影响大

中国侨网7月17日电 据澳洲新闻网报道，由于澳大利亚内政部加强了对申请人的检查，特别是来自中国和印度的申请人，过去九个月里，持过桥签证的临时外国居民人数飙升了45%。

澳大利亚总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）周一为上财年永久移民人数减少2万人辩护，称这反映了对未来移民的严格审查。总理表示，去年澳大利亚只发放了16.3万份永久居留签证，是十年来最低的，尽管有创纪录的外籍人士要求移民来澳。

“我们收到的移民申请比以往更多，那么我们是如何实现这一目标的呢？是通过绝对更加挑剔和更加谨慎的程序，以确保每一个来到这里的移民都是我们想要的人，这就是我们的目标。”

特恩布尔表示，政府将移民项目视为“招募”活动。“我们希望招募到最优秀、最聪明的人才，但除了我们需要或想要的人之外，我们不应再将任何多余的人作为移民引进澳大利亚。”

内政部的数据显示，在移民申请个案接受审查期间，持过桥签证的未来移民人数创下历史新高。

一位部门发言人表示，过桥签证允许一个人在申请技术、家庭或庇护签证的过程中可以合法地留在澳大利亚。

过桥签证的人数是衡量已经居住在澳大利亚的外国人（以及各种类型）的签证需求与部门供应之间差距的指标。

部门数据显示，截至3月份的九个月里，过桥签证的数量从137400份增加到194900份。

尽管签证审批速度放缓影响了所有国家的申请人，但来自中国和印度的申请人受到的影响最大。

在个案接受评估期间，持过桥签证的中国人数量在过去九个月中从14100人增加到29200人，而持过桥签证的印度人数从16700人增加到28200人。

墨尔本大学人口统计学家麦克唐纳（Peter McDonald）表示，日益严格的签证申请审查，包括审查申请人是否与恐怖分子存在关联，导致签证获批速度减慢。外国学生人数的增长也导致申请永居的需求增加。

除了更严格的审查，过桥签证的增长反映了政府移民项目的变化，特别是决定削减457签证项目并用临时技能短缺签证取而代之。

该部门估计，截至6月30日，持过桥签证的人数将低于3月底的176000人，但仍比去年提高30%。

内政部长达顿表示，该部门对申请进行了更严格的审查。“我们担心欺诈问题，有些人在没有工作的情况下宣称拥有某项工作的资格，我们现在真的在削减移民。”

来源：中国侨网

责任编辑：余鹏飞