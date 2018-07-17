台湾要买500辆美军M1A2主战坦克 这事有多不靠谱?

原标题：台湾要买500辆M1A2，这事有多不靠谱？

台湾近日“已经拍板”向美国采购M1A2主战坦克。据台湾媒体报道，军方官员透露，将于明年正式编列预算，而且蔡英文“对此相当支持”。

台湾的这笔采购计划雄心有多大？光看M1A2的名头就颇为唬人，再加上台湾军方还封了它“地表最强”。M1A2，是美国陆军装备的主要的主战坦克，首辆于1992年出厂，1993年开始装备部队，目前服役的最新型号是M1A2SEP。这一型坦克除了120毫米的滑膛炮火力强劲，60公里以上的时速机动性也堪称优良之外，还搭载了大量电脑设备，如二代热成像系统、车长独立热成像仪、真彩平面显示仪、数字化地形图、热控制系统和最新的数字化指挥、控制、通讯装备，甚至连车内的空调也是电脑控制的。它与其说是一辆坦克，倒不如说是数字化作战平台更确切。更新一代的M1A2还加装了无人机枪塔，外挂装甲的品质也有所提升。

但是比起雄心来说，台湾军队要面对的现实却颇为“骨感”。据信台湾军队目前共有约1000辆坦克，包括“勇虎”与M60A3。如果要全部更新，那就是千辆规模。但军方官员认为，下一代坦克不需要到1000辆，只要500辆就够了。据《中国时报》报道，台湾军方将先采购两个战车营，数量约108辆M1A2，配属的部队则是第六军团，以确保北部地区。另据报道，这项采购还包括种子人员训练、5年零附件等，估计预算约两三百亿元新台币。看上去，光是买500辆M1A2，也是一笔长期买卖。而且，台湾军方也颇替卖主操心，据报道，之所以第一笔只采购百余辆，是因为“美方还要开生产线”。

只买500辆，因为台湾防务部门预算是刚性的。即使按照民进党当局的计划，年度防务预算以2%以上的增幅，到2025年总计增加20%达新台币3817亿元，开价3亿新台币一辆的M1A2恐怕也是难以消受。可能也自知没有若许大的手笔所以，台湾防务部门负责人严德发曾在立法机构答问时表示，M1A2“不会百分之百外购”，希望比照国舰、国机，引进技术推动“国车国造”。

采购“地表最强战车”，还有一层不可说的动因。据报道，有台湾军方官员认为，目前的计划采购500辆也太多，还可以再少些，但一定要是M1A2新战车。为什么？《中国时报》援引的说法是，台湾军方认为，战车是基本战力，但也是战略武器，有了M1A2战车驻守滩头，解放军必须运送更大的坦克登岸。这里面虽然有点“吓阻威慑”的意思在，但更有点一厢情愿。另有台湾军方官员对媒体说，适时更新战车，有助陆军形象，让官兵对战力有信心，“家眷也安心”。这恐怕才是台湾军中一些人真实想法的表达。

但这种“自我合理化”的逻辑能走多远，大概还得“骑驴看唱本”。引进的是“地表最强”，可台湾军队目前的数字化、信息化作战水平却颇为令人捉急。此前有报道，台湾军方曾希望美国方面为台湾的数字化部队提供3公里范围内的卫星情报信息，但在这一核心技术上，美国只允诺给台湾“数字化战车旅”提供800至1500米范围的侦察监视情报。而台“中科院”研发的无人机、OH-58D侦察直升机及侦察车提供的GPS定位，则被称为“只不过是无须再由炮兵观测调校”。

不难猜想，即使买卖敲定，银货两讫，台湾拿到的M1A2也不太可能是“顶配版”。更何况，有了坦克还需要弹药、有了车体还需要维护。仅仅弹药一项，一辆出勤的M1A2坦克需要携带120毫米炮弹40发，机枪弹1.24万发，高射机枪弹1000发，在炮弹中，还能分出常规、数字化，以及贫铀弹这样的奢侈弹药。整体引进，怕是一个无底洞——这几乎就是一条无限延长的军工生产链，换句话说也就是砸多少银子都未必能听见响。这条经验，早就在国际军火市场上印证了不知多少次。完全照台湾军方所说的“国造”，就更是不知何年何月能做到了。

其实，比照一下M1A2在美国之外各国的分布和实战效果，就知道这笔买卖“想象”的成分有多少。M1A2目前科威特有218辆，沙特则有 373辆（包括 M1A1在内），但众所周知这两家的M1A2都是“低配版”。去年科威特出手17亿美元为自家的M1A2升级，采用的策略是拆分购买坦克车体、坦克炮和涡轮发动机，再由通用公司提供升级方案，奥妙的是报道中只字未提数字化装备。

在美国以外的买家手里，如果没有高度融合的作战体系和成熟的车员训练，M1A2可能更像一件昂贵摆设。今年1月，沙特在打击也门胡赛武装时，就爆出了M1A2被老旧坦克打瘫的事件。伊拉克军队装备的M1A1，也屡次被“伊斯兰国”俘获。购买M1A2的消息传出，有台湾网友吐槽，在地形破碎不利于装甲部队展开的台湾，70吨自重的M1A2难有用武之地。国内也有军事专家指出，以台湾路网的建设水平，M1A2恐怕根本上不了路。决定战争胜利的，不是一两件先进武器而是人，这个道理再简单不过。

责任编辑：余鹏飞