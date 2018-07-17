市长落马后“特定女关系人”也获刑 两人通谋10年

原标题：市长和“特定女关系人”，通谋10年

继5月江西省工信委原党组书记、赣州市原市长冷新生宣判后，他的“特定关系人”，最近也有了新消息。

冷新生案宣判现场

7月17日，江西省高院公布了冷新生“特定关系人”李某受贿案一审宣判的情况。

被告人南昌市某酒店总经理李某因受贿罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三十万元。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，李某为南昌市美森博纳国际酒店总经理李慧萍。其涉案金额，近239万元。

冷新生于2017年2月落马，今年5月，冷新生受贿案一审宣判，其因受贿人民币905万元、美元3万元，被判有期徒刑6年。

冷新生案的判决书显示，2002年至2017年，冷新生利用担任丰城市长、丰城市委书记、宜春市委常委、赣州市长的职务便利，在工程承接、工程款支付、土地出让等方面为他人谋取利益，单独或通过特定关系人非法收受人民币904.588889万元、美元3万元。

根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》，“特定关系人”是指与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人。

冷新生案判决书中提到的“特定关系人”，正是李慧萍。

法院认为：李慧萍与冷新生通谋，利用冷新生职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人给予的财物共计238.988889万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。

同时，辩护人辩称李慧萍经侦查机关传唤到案后，主动、如实供述其犯罪事实，与侦查机关已掌握的罪行属不同种罪行，系自首，可从轻或减轻处罚，法院予以采纳。

案发后，李慧萍退缴了赃款238.988889万元。

“政事儿”注意到，李慧萍与冷新生，“通谋”了至少10年。

法院审理查明：在2007年至2017年期间，李某与冷新生通谋，利用冷新生职务上的便利，为请托人在承接工程等方面谋取利益，共收受请托人所送财物合计238.988889万元。

李慧萍的判决书显示，她收受了3笔贿赂款。

最早的一笔在2007年。当年11月，丰城市恒远房地产开发有限公司负责人谢某，为感谢冷新生在土地出让方面提供的帮助，以帮李慧萍装修酒店的名义，送给了她16万元。

“政事儿”注意到，根据谢某在冷新生案中的证言，这笔钱是在饭桌上，由李慧萍提出的。

谢某称，2007年下半年的一天，他与时任凤城市委书记的冷新生、李慧萍3人在南昌吃饭。席间，李慧萍提出“想在红谷滩开一家酒店”，冷新生便叫谢某帮忙装修。

装修过程中，李慧萍说需要购买灯具，谢某便在当年11月、12月，转账给了她16万。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）查询工商资料显示，李慧萍在当年11月确实开了一家名为“红谷名家”的餐馆，在南昌市红谷滩新区，当时的注册资本为5万。

谢某的这笔“投资”，在两年后得到了“超额回报”。

2009年，谢某的女儿参加樟树市人事局组织的考试，面试前，他请冷新生出面关照，冷新生给时任樟树市委组织部部长打了个电话，之后谢某的女儿被录用；2010年，冷新生出面“打招呼”，为谢某的房地产项目，减免了170余万元出让金。

另一笔是来自江西某公司董事长夏某。2011年至2017年3月期间，为感谢得到冷新生及李慧萍在其公司承接工程项目时提供的帮助，夏某先后五次送给李慧萍160万元，另以缴纳社保名义赠送7.188889万元。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，这笔7万多元的社保费用，也是李慧萍主动“要”的。

据夏某称，2013年年初，李慧萍问他能否为其缴纳社保，夏某“考虑李慧萍和冷新生的关系”答应了，一连为她补缴了从2006年至2013年的社保，之后每个月继续缴纳。

第三笔受贿款也较为特殊，李慧萍在不工作的情况下，从一家公司领了55.8万元工资。

2010年下半年，广东某公司丰城生产基地负责人施某和李慧萍分别找到冷新生，请他在其公司经营、承接工程项目时提供帮助。之后，由于冷新生的推荐，李慧萍在该公司工作，每年领取20万元的工资。

2014年6月项目终止后，李慧萍被裁员，但当时已任赣州市长的冷新生，“多次提出不能停发李慧萍的工资”。

施某称，考虑到冷新生之前对公司的关照、为了继续获得关照，在李慧萍未提供劳务的情况下，公司继续按每年20万元的标准给她发工资。

审判书显示，这笔“不用上班的工资”发了两年多，从2014年7月，一直发到了2017年2月冷新生落马，共计55.8万元。

“政事儿”注意到，在李慧萍受贿上述近239万元之外，冷新生还为李慧萍提供资金，在深圳买过两套房子。

据冷新生受贿案的判决书显示，2010年，冷新生提出为李慧萍买房筹200万元。当时，冷新生打电话给福建永春连城园林有限公司法定代表人林某，“以借为名让林某准备200万元现金”。当年12月的一天晚上，林某到冷新生所在的机关干部住宅小区4楼，将200万元交给他。

当晚，冷新生便与李慧萍电话联系，安排司机将他送到南昌象湖源小区车库，拿了两个袋子交给她。李慧萍拿回家，发现是200万元现金。

第二天，李慧萍将200万元存入银行卡，之后刷卡194万余元，分别以自己和自己妹妹的名义，购买了深圳的两套房屋。

2017年2月20日，江西省纪委发布消息：江西省工业和信息化委员会原党组书记冷新生涉嫌严重违纪，接受组织调查。

去年8月底，冷新生被“双开”。通报显示，冷新生严重违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，收受礼金，违规使用公车；违反廉洁纪律，违规从事营利活动，搞钱色交易。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

责任编辑：余鹏飞