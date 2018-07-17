北京气象局:过去44小时北京降雨占年均降水量1/6

原标题：北京市气象局：过去44小时北京降雨量占年均降水量六分之一
新京报快讯（记者邓琦 实习生王雨晴）北京入汛以来最大降水仍在持续，到目前为止下了多少雨？
北京市气象局今日下午介绍，至今日下午16时，全市平均97毫米，城区平均121.8毫米。也就是说，在过去的44个小时内，北京下了全年1/6的降水量。据悉，北京地区一般年降水量在600至700毫米左右。
最新预报显示，今天傍晚到夜间仍有中到大雨，局地暴雨，晚高峰将受到影响。降雨存在间隙，如果路上赶上雨很急的情况，请稍作等待，一般等上半小时雨势就会减弱，切勿强行涉水。这次降雨什么时候可以结束？主要降雨过程将在今天后半夜结束。但明天天气阴沉，要想彻底看到太阳得等到后天了。希望降雨结束后可以凉快一阵的朋友们要失望了，这次降雨结束后，北京将要迎来“桑拿天”。
点击进入专题：降雨将继续 北京17日仍有中到大雨局地暴雨
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