民航局处罚“国航飞机急降”:吊销机长副驾驶执照

原标题：国航“飞机急降”被民航局处罚：削减国航总部737总飞行量的10%

7月17日，据《南方都市报》报道，在中国民航局召开的安全电视电话会议，民航局副局长李健通报了民航局安委会对近期发生的3起严重不安全事件的处理决定，其中包括7月10日的国航CA106紧急下降事件。

具体处罚中，国航股份要求安全整顿3个月，限期整改；吊销机长航线运输、商用执照，不再受理；吊销副驾驶（在座）商用执照，不再受理；吊销副驾驶（观察员）商用执照6个月，停飞24个月；吊销签派员执照24个月；国航罚款共计5万元；削减国航总部737总飞行量的10%航班量，每月削减5400小时。

此前报道：

澎湃新闻报道，7月10日，一架由香港国际机场飞往大连周水子机场的国航CA106航班，在飞行过程中发生紧急下降。

据民航东北地区管理局通报内容，该航班在巡航阶段，飞机出现座舱高度警告，机组人工释放了旅客氧气面罩，并实施紧急下降，于北京时间22时31分在大连机场安全落地，机上153名旅客， 9名机组成员，无人员受伤，飞机没有受损。

据一位机上乘客向澎湃新闻记者讲述，当时CA106航班刚刚飞过揭阳后，空乘推出小车，刚刚开始准备机上服务。这时广播说，飞机因为失密造成失压，正在紧急下降。约19时40分，氧气面罩全部脱落。该乘客称，“当时我看手机的GPS，高度从（约）11000米降到了（约）4000米，而且还在往下降。”

7月11日，一则与该航班相关的网传通报开始大量传播。网传通报内容显示，7月10日，由香港飞往大连的国航CA106次航班，因“机组预在驾驶舱吸烟”，误把双组件当成再循环风扇关闭，导致客舱释压。随后，机组发现增压不可控，立即宣告Mayday，飞机由约35000英尺（约10600米）紧急下降至10000英尺（约3000米），期间旅客氧气面罩释放。该通报内容由众多航空自媒体微博发布和转发。

据了解，Mayday是国际通用的无线电求救呼号。在民航界，Mayday是一个极其敏感的词汇，一旦出现在无线电通讯中，则意味着某架飞机已经遇到了实质性威胁生命的危险情况。

对此，7月11日晚，国航在官方微博回应表示，针对7月10日CA106香港到大连航班发生的氧气面罩脱落事件，目前机组正在接受民航局相关部门的调查，如果调查发现机组存在违章违规行为，公司将以零容忍的态度对责任人严肃处理。

7月13日下午，中国国际航空发布消息称，7月10日，由香港飞经大连的CA106航班，在巡航阶段发生紧急下降事件后，国航高度重视，立即启动公司内部不安全事件调查程序。同时在全公司范围内开展安全整顿、进行全员安全教育，全面排查薄弱环节，全力消除安全隐患。经调查核实并依据公司安全管理规章，决定对涉事机组做出停止飞行资格、并依法解除劳动合同的处理。对负有责任的相关管理人员进行了严肃处理。建议民航局在完成调查程序后，对涉事机组的从业资格做出处理，吊销其持有的飞行员驾驶执照。

国航称，将认真吸取此事件的深刻教训，始终秉持安全第一的发展理念，坚持对安全违章行为持零容忍态度，不断完善安全管理体系，坚决杜绝此类事件发生，确保持续安全，以良好的业绩回报社会关切。

当天上午，在民航局举办的例行发布会上，民航局航空安全办公室副巡视员乔以滨在回答澎湃新闻记者提问时表示，7月10日，国航737-5851号机执行CA106香港至大连航班，机组在广州区域上空误把空调组件关闭，导致座舱高度告警，机组按紧急释压程序处理，释放了客舱的氧气面罩。在下降到3000米后，机组发现问题不对，恢复了空调组件。

乔以滨表示，经过初步调查，系副驾驶因吸电子烟，防止烟到客舱，在未通知机长的情况下，实际上想关循环风扇，错误地关闭了相邻空调组件，导致客舱氧气不足，客舱高度告警。乔以滨表示，目前，详细原因正在调查核实中，如调查属实，一定会依法依规，严厉查处。

责任编辑：余鹏飞