天津武警某医院女军医被杀害 三名嫌犯被批准逮捕

原标题：天津检察机关依法批捕武警某医院暴力杀医案犯罪嫌疑人

7月17日，天津市东丽区人民检察院对公安机关提请逮捕的武警某医院暴力杀医案犯罪嫌疑人元某洪、李某、元某以涉嫌故意杀人罪依法批准逮捕。

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责任编辑：余鹏飞