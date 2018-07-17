时隔4月 中国传媒大学校领导再调整

原标题：时隔4月，中传校领导再调整

据中国传媒大学官网消息：7月16日，接教育部通知，任命张树庭、段鹏同志为中共中国传媒大学委员会常委、中国传媒大学副校长。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，段鹏曾在33岁时就成为博导，是中传当时最年轻的博士生导师。这也是今年3月中传校领导班子调整后，时隔4个月再添新人。

2015年11月，教育部党组严肃查处了中国传媒大学个别党员领导干部违反中央八项规定精神问题。教育部党组研究决定，对中国传媒大学党委书记陈文申、校长苏志武等8名党员领导干部违纪问题进行通报，其中苏志武被行政记过处分，免去校长职务。中传校长职位一直空缺，10个月后，2016年9月，出生于1966年5月的胡正荣，出任中传校长。

今年1月，该校领导班子进行换届调整，校长胡正荣卸任，另有任用。此外，任命刘延平为中国传媒大学副校长、党委常委；任命刘守训为副校长，其此前职务为党委副书记；姜绪范卸任副校长，被任命为党委副书记；蔡翔被免去副校长、常委、委员职务；任命王达品为党委副书记、常委、委员、纪委书记；免去赵晖党委副书记、常委、委员、纪委书记职务。

胡正荣卸任后，今年3月，廖祥忠任中国传媒大学校长。

这次，领导班子又添两张新面孔，张树庭、段鹏被任命为学校党委常委、中国传媒大学副校长。

关于两位新副校长，官网并没有给出太多信息。通过此前报道，两位都是中传“本土派”，段鹏在2008年的时候成为中传当时最年轻的博士生导师。

张树庭1993年在中国传媒大学攻读中国首届广告学研究生，1996年毕业留校至今。

据张树庭此前接受采访时的自述，他1996年留校后到在当时的新闻学院广告系工作。2002年到2007年在校办工作。2007年至2011年调至广告学院，期间开拓了网络舆情研究领域（后学校整合相关力量成立了互联网信息研究院），主要为中央党政部门和部分企业提供咨询服务。2011年起担任MBA学院院长，2013年起兼任经济与管理学院院长。

今年5月份的报道中，他的一个身份是中国传媒大学BBI商务品牌战略研究所所长。

另一名副校长段鹏，2015年他作为党代表接受采访时为40岁，可以推断今年段鹏是43岁，是名副其实的“少壮派”。

“我1993年来到北京广播学院读书，除了保研期间应学校要求在北京电视台锻炼了一年，22年没有离开过学校。”段鹏当时接受采访时表示。

2008年，段鹏成为中国传媒大学最年轻的博士生导师。

此外，他还是国家有突出贡献中青年专家、百千万人才工程国家级人选，获得教育部人文社科一等奖、北京市哲学社科一等奖、北京市教学基本功大赛一等奖等。

截止到2015年，段鹏便主持了2项国际合作项目和22项国家级、省部级及大型企事业单位横向课题，累计发表学术论文80余篇，科研成果400余万字，学术著作11部。

最新报道显示，在此之前段鹏任中传艺术学部部长。

责任编辑：余鹏飞