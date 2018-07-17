北戴河打造滨海生态城市名片:深入开展蓝天保卫战

原标题：北戴河打造滨海生态城市名片：深入开展蓝天碧水保卫战

去年以来，秦皇岛北戴河区深入开展蓝天、碧水保卫战，坚决消除污染，努力打造最优生态的海滨城市。

北戴河区是著名滨海旅游胜地。但是，在2017年之前的冬天，因为烧煤取暖排放烟雾，北戴河区存在大气污染现象，居民颇有怨言。进行大气污染综合治理势在必行。

“要让群众心里‘不冒烟’，必须向燃煤宣战，打赢蓝天保卫战！”2017年4月，供暖期刚过，北戴河区便在全市率先掀起“拔烟囱”战役，仅用7天时间就取缔43个燃煤热力站、拔掉了70座烟囱。

为找到清洁取暖的途径，在接下来的3个月里，北戴河区进行反复调研、论证。最终，根据城市区和农村各自的特点，该区决定在城市区使用零排放、零污染、政府零投入的地源热泵，农村则推行“气代煤”工程。

此时已进入2017年7月，新的供暖期又临近了。完成城市、农村“两个工程”，正常情况需要3年时间。况且，打井场地不足、钻机不够、供电不足等问题又接踵而至。

时间紧，任务重，只有撸起袖子加油干。北戴河区领导挂帅包项目，统筹协调各方力量驰援。农村“气代煤”攻坚战指挥部抽调300余名干部充实到工作一线，成立13个分包工作组，紧锣密鼓开展工作。

经过全力攻坚，2017年以来，北戴河区淘汰144台燃煤锅炉，实施并完成400万平方米地源热泵集中供暖改造；对35个村约2万户村民实施“气代煤”改造工程，其中17个村8000户村民“气代煤”改造工程基本完成，18个村1.1万余户村民“气代煤”正在进行工程收尾。

“如今家里做饭、取暖全是用气了，和城里一样。”北戴河区乔庄村村民曹志东说，乔庄村是全区最早用上天然气的村之一。改造初期，村民也有过抵触情绪，毕竟用了几十年的煤说不用就不用了，思想一时难以转变，是工作组反复做工作才慢慢接受的。

今年前5个月，北戴河区空气质量达标天数同比增加6天，综合污染指数同比下降16.9%，空气质量大幅改善。

严格执行伏季“休渔”政策、严查非法捕捞、严管禁用渔具、大量销毁小马力渔船、海洋增殖放流鱼苗、严控近海养殖……这些年来，作为海滨城市的北戴河区始终严格保护着海洋水生态。

河清才能海碧。在很大程度上说，治理海洋关键在治河。

秦皇岛市委书记孟祥伟、市长张瑞书分别担任北戴河域内的戴河、洋河河长，多次徒步丈量踏查，着力发现问题，明确整治要求。市委副书记、北戴河区委书记田金昌走遍了区内所有河道，就连河道支流、湿地角落等都不曾遗漏。

“7月1日前，要对全区4条河流及流域内上百个沟渠、坑塘、水库进行彻底筛查，决不允许污水流入大海！”今年6月23日，北戴河区发出攻坚动员令。一场“碧水保卫战”全面打响。

该区近千名党员干部和群众在短短一周时间，就踏遍每一道沟渠、池塘和水库，每一处可能藏污的角落，都有了短期应对办法或长效解决方案。

在治理入海河流水体的同时，北戴河区拆除临河违建46处，打捞地笼120个，清理河道垃圾及水生植物3.4万立方米，平整护坡4万平方米，处罚企业、饭店和宾馆22个，形成强大震慑效果。

监测数据显示，今年7月以来，戴河、新河、洋河等河流的5处断面化学需氧量、氨氮、PH等指标均符合标准。北戴河区各浴场水质指标均符合国家Ⅰ类水质标准。

绿水青山就是金山银山。绿色生态擦亮了北戴河区“海滨城市”这张名片，也对北戴河区形成“经济反哺”。受益于戴河流域治理，北戴河村打造了沿河艺术村落，百家企业为村里带来了可观收入。国家4A级景区集发农业观光园借戴河流域治理获新生，入园人数大幅攀升。2017年，北戴河区共接待游客902.02万人次，同比增长13.74%。北戴河区生态环境的改善不仅带动了旅游，还吸引了400余家总部企业争先入驻。

来源：河北日报

责任编辑：张玉