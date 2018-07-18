中美贸易战官司打到世贸组织 外媒：中国被迫反制

原标题：中美贸易战官司打到世贸组织 外媒：中国被迫作出反制

参考消息网7月18日报道 外媒称，在美国总统特朗普威胁对价值2000亿美元的中国商品加征关税后，中国在世界贸易组织（WTO）对美国追加起诉。

据英国《卫报》网站7月16日报道，中国商务部宣布了这个的消息。就在不到一周前，美国总统要求对中国加征第二轮关税，以报复中国对美国商品采取的关税措施。

7月6日，美国对价值340亿美元的中国商品加征25%的关税，迫使北京予以回击，对同等价值的美国对华出口商品加征关税。作为报复，白宫上周公布了对从烟草到宠物食品在内的价值2000亿美元中国商品加征10%关税的清单。北京说它将“一如既往，不得不作出必要反制”，并向世贸组织追加起诉。

报道称，最新一轮关税措施最早要到今年9月才会生效，这使得中国的反应显得异常迅速。

报道还称，中国7月16日公布的经济数据显示今年第二季度，中国经济规模比去年同期增长了6.7%。这符合预期，但按中国最近的标准来看并不高。

中国国家统计局发言人毛盛勇说中国经济运行平稳，但“外部环境不确定性增多”。他说，由美国单方面挑起的中美贸易摩擦对中美两国经济都会产生影响。

英国牛津经济咨询社的亚洲经济主管高路易在一份简报中说：“美国对中国出口商品加征关税的规模和构成的不确定性，已经在削弱企业信心和导致投资推迟。”

他说：“如果美国和中国不在两个月内恢复谈判的话，那么冲突将进一步升级，对它们自己和全球经济产生重大影响。”

另据美国《华尔街日报》网站7月16日报道，美国对其他国家就特朗普的钢铝关税向世贸组织提起的申诉进行了反击，导致美国与一些最亲密盟友之间的贸易争端升级。

美国7月16日分别对中国、欧盟、加拿大、墨西哥和土耳其提出申诉——这是美国总统特朗普今年早些时候决定以所谓“国家安全利益”和“不公平贸易做法”为由加征关税所引发的针锋相对报复行动的最新阶段。

美国贸易代表罗伯特·莱特希泽说：“我们的一些贸易伙伴不是与我们合作解决共同的问题，而是选择用旨在惩罚美国工人、农民和企业的报复性关税来应对。”

他说：“美国将采取一切必要行动来保护我们的利益，也敦促我们的贸易伙伴与我们进行建设性合作，应对钢铁和铝行业的产能长期严重过剩造成的问题。”

报道称，特朗普政府今年对从加拿大、墨西哥和欧盟进口的铝产品和钢铁产品分别加征了10%和25%的关税，从而加大了爆发全球贸易冲突的可能性。

美国的贸易伙伴们认为，美国以所谓“国家安全关切”为由，是在利用虚假的理由加征关税，以影响在政治上受青睐的美国产业。

加拿大外交部长克里斯蒂娅·弗里兰的发言人说，加拿大政府对总价值166亿加元（约合844.36亿元人民币——本网注）的美国金属和其他消费品征收报复性关税，是“世贸组织赋予我们的权利”。

欧盟委员会一名发言人说：“我们征收对等关税以应对美国钢铝产品措施的决定是相称且符合世贸组织规定的。当然，美国有权寻求世贸组织的争端解决系统对这一问题的独立审查，我们将在世贸组织按要求与美国进行建设性的磋商，解释和捍卫我们的立场。”

中国7月16日宣布在世贸组织就这些关税措施追加起诉。

报道称，特朗普曾多次提到美国退出世贸组织的可能性，不过他本月表示，目前尚没有退出的计划。他还说，世贸组织“对我们不好，我希望他们改变做法”。

资料图片：这是4月12日在瑞士日内瓦世界贸易组织总部外墙上的标志。新华社记者 徐金泉 摄

责任编辑：张迪