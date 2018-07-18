二线城市房价领涨 都怪人才政策摇号选房？

原标题：二线城市房价领涨，都怪人才政策、摇号选房？

中新经纬客户端7月18日电（薛宇飞）国家统计局17日公布了70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，整体看，63个城市新建商品住宅价格上涨，数量上创下了1年多以来新高。分城市看，一线城市扭转了下跌态势，销售价格总体稳定；二线城市有所回暖，涨幅有所扩大；三线城市依然保持上涨势头。

房地产市场热度不减的情况下，却是年内出台的楼市调控政策超过了220次。对于后市，中原地产首席分析师张大伟预计，各地仍会密集出台调控政策，房价上涨幅度将得到抑制。

上涨城市数量创21个月新高

楼盘。中新经纬 薛宇飞 摄

6月份，在国家统计局监测的70个大中城市中，有63个城市的新建商品住宅价格环比上涨，易居研究院智库中心研究总监严跃进对中新经纬客户端（微信公众号：jwview）表示，这是近21个月以来房价上涨城市数量最多的一次。

分类别来看，一线城市房价扭转了之前的下降态势，二三线城市的涨幅较为明显。数据显示，6月，4个一线城市新房销售价格同比持平，二手房价格由上月下降转为上涨0.1%；环比上，一线城市新房价格上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，二手房销售价格与上月持平。

31个二线城市新房、二手房销售价格分别同比上涨6.3%和4.6%，涨幅比上月分别扩大0.9和0.2个百分点；环比上，新房、二手房分别上涨1.2%和0.7%。

35个三线城市新房和二手房销售价格同比分别上涨6.0%和4.3%，涨幅均与上月相同；环比上，新房和二手房价格分别上涨0.7%和0.6%。

严跃进称，从当前房价指数来说，环比和同比增幅都在扩大，说明房价上涨动力依然比较强。一方面，这与市场成交量上升有关，成交量增加会推高价格；另一方面，部分高端楼盘重新进入市场，价格出现反弹。

“今年6月的房价涨幅，创造了2016年9月以来的房价平均涨幅最高点，也是近3年楼市上行周期中的价格次高点。”张大伟对中新经纬客户端（微信公众号：jwview）分析。

另一组数据也表明，商品房销售价格上涨趋势仍在继续。国家统计局16日公布的数据显示，1-6月份，全国商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%，商品房销售额66945亿元，增长13.2%。

以此计算，今年上半年商品房的销售均价约为8678元/平方米。对比2017全年的商品房销售均价7892元/平方米，半年时间，商品房销售均价上涨了786元。这里所说的商品房，包括了住宅、办公楼、商业营业用房等，但住宅占据了较大份额，上述数据也在一定程度说明了住宅销售价格仍在上涨。

二线城市房价涨幅超三线

楼市。中新经纬 张澍楠 摄

相比之前月份，一二三线城市6月的房价均出现了上涨，二线城市领涨，房价涨幅超过了三线城市。对于一线城市楼市回暖，严跃进分析，一线城市政策利空出尽，市场出现了反弹。

针对二线城市涨幅扩大，张大伟认为，本次市场反弹主要集中在二线城市，最主要的特点是，这些城市最近都出台人才引进和摇号选房政策。

此前，中新经纬客户端（微信公众号：jwview）梳理发现，今年上半年，已有近40个城市出台了人才引进政策，对高校毕业生、海外人才、高层次人才等群体的补贴不断增加。张大伟认为，在吸引人才落户的同时，也为限购政策撕开一个口子，间接助推了房价上涨。

而摇号选房政策，虽然能优先保证刚需族买房，但也放大了市场上的供需矛盾，张大伟说，这导致“需求出现了恐慌”。中原地产研究中心的数据显示，截至目前，全国共有上海、南京、长沙、成都、杭州、西安、武汉、深圳、青岛、福州10个城市，全部或部分房源需要摇号才能出让。

房价出现反弹的同时，却是调控政策的层层加码。中原地产研究中心的数据显示，楼市调控政策在6月密集出台，有超过25个城市发布调控新政，累计调控次数多达32次。2018年上半年，全国楼市调控政策高达192次，相比去年同期的116次，上涨幅度高达65%。而7月上半月，房地产调控政策也已经超过30次，年内累计出台的调控政策超过220次。

“调控虽然仍在持续，但部分城市政策的边界效应正在减弱。对于当下市场，大部分城市买房依然可以赚钱，这种财富效应的存在，导致调控政策在刷新历史记录的同时，商品房销售额依然能创历史新高。”张大伟说。

下半年调控仍会加码

楼盘。中新经纬 贾亦夫 摄

6月底，住建部等7部委联合印发通知，决定于2018年7月初至12月底，在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。叠加上半年密集出台的调控政策，多位业内专家认为，楼市调控在下半年仍会非常严厉。

张大伟说：“2016年8、9月房价的全面上涨，开启了持续至今的楼市调控，现在看，从2018年7月起，全国将启动又一轮强度最大的调控执行潮。”

严跃进认为，住建部的房地产市场乱象整治行动会在今年三季度得到强化，这将对部分重点城市的房价进行抑制和打压。如果下半年三四线城市房价依然上涨明显，不排除收紧政策出台的可能。

张大伟预计，下半年，各地仍将会发布新的调控政策，房价上涨幅度也会得到抑制。

另一方面，库存较低的城市，也要做好补库存工作。国家统计局的数据显示，6月末，全国商品房待售面积55083万平方米，比5月末减少927万平方米。张大伟称，库存数据已经跌至48个月最低，连续4年下调，未来需要积极补充库存。（中新经纬APP）

责任编辑：张迪