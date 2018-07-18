菲总统府:“恐华症”患者才会抗拒中国船只停靠

原标题：菲总统府：只有“恐华症”患者才会抗拒中国船只停靠
《菲律宾每日问询者报》报道截图）
[环球网报道 记者 朱梦颖]“中国考察船在达沃市停靠并无不妥”，菲律宾总统府周二表态说，“只有那些‘恐华症’患者才会抗拒这件事”。
据《菲律宾每日问询者报》17日报道，菲海军发言人乔纳森•扎塔称，中国“远望3号”测量船于16日晚上8点14分抵达达沃市补充补给。扎塔还称，停靠达沃市的中国船只“毫无异常”。
《菲律宾每日问询者报》报道中国“远望3号”16日晚停靠达沃市截图
菲律宾总统府发言人洛克17日表示，中国考察船在达沃市停靠并无不妥。“所有与菲律宾保持友好关系的国家的船只都可以停靠在我们的港口。中国的调查船，就像美国军舰一样，都可以停靠在我们港口，”洛克说，“只有那些‘恐华症’患者才会抗拒这件事”。
报道还提到，今年6月，一架中国军机经停达沃市，引发了市民对所谓“中国在南海搞军事化建设”的担忧。菲总统府早些时候对此表示，这架飞机仅在达沃市加油，已获菲方批准。
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