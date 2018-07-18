中纪委机关报：想做“官混子”？ 当心“挨板子”

原标题：中纪委机关报刊文：想做“官混子”？当心“挨板子”！

未深入调研、仅凭主观臆断，就认为投资项目存在环保安全问题；消极懈怠，组织落实不力，导致企业公共服务平台建设缓慢；对本单位党员干部放任不管、听之任之，不履行主体责任……对于这些不作为不担当的“官混子”，就要从严问责没商量！日前，天津市委发出了对倪祥玉等8名市管干部不作为不担当问题的问责通报，以大力治庸并点名道姓通报曝光的实际行动，揭穿“官混子”的伪装，让他们“挨板子”。

现实中，总有少数党员干部，在众人挥汗如雨时躲到一边，在大家拼搏奋斗时选择尸位素餐，这种人就是老百姓口中的“官混子”。他们中有的得过且过，笃信“多干多错、少干少错、不干不错”；有的对群众诉求能拖就拖、能推就推，让马上可以解决的问题由小拖大、由大拖“炸”；有的常把“为官不易”挂在嘴边，遇到矛盾缩头缩脑绕着走，面对问题装聋作哑不表态……“混”是一把“软刀子”，扎起人心更可怕。“官混子”混迹于党员干部队伍中，影响政治生态，损害干群关系，其破坏性不容小觑。

一些党员干部沦为“官混子”，还不以为耻，究其根本，在于他们迷失自我、初心不复，没有“我想干”的意愿，进而缺乏事不避难、迎难而上、排除万难的担当精神。嘴里说着“我能做些什么”，其实眼里只有“我能得到什么”，这样的人，哪能放心让他挑担子、扛重活？平时散漫惯了，“混”习惯了，不学习、不思考、不练兵，办事等靠要，遇事捂盖瞒，这样的人，哪能指望他关键时刻站得出来、顶得上去？“官混子”看似“与世无争”，其实不然。角色定位错了，就会把个人利益凌驾于集体利益之上，不管不顾大局。如此“不争”，害莫大焉！

“中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。”没有啃“硬骨头”的决心和定力，就拿不下一场场“攻坚战”。一天到晚“清茶报纸二郎腿”，啃不了“硬骨头”；爱惜羽毛，只扫“门前雪”，不愿涉险滩闯难关，也啃不了“硬骨头”。想要不被视为“官混子”，就要想明白“我是谁、为了谁、依靠谁”。政治上稀里糊涂，自我认知就会出现偏差，就会缺乏为党工作、为人民服务的意识与动力。而没有动力的话，纵使有天大的本事，“什么都不做”也是枉然。

动员千遍，不如问责一次。有责不担，诸事不理，做庸懒散浮拖的“堂上木偶”，必将“挨板子”！（刘强）

来源：中国纪检监察报

责任编辑：张申