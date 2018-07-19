长时间消失的省会原市长亮相 检方提请追究其刑责

原标题：长时间“消失”的省会原市长，亮相了

7月19日，甘肃省白银市中级人民法院在该院多功能审判庭公开开庭审理了甘肃省兰州市政府原市长栾克军受贿一案。甘肃省白银市人民检察院派员出庭支持公诉，栾克军及其辩护人、证人钱某某到庭参加诉讼。

白银市人民检察院指控，2002年11月至2017年3月，栾克军在担任张掖市副市长、市长，庆阳市市长、市委书记，兰州市委副书记、市长期间，利用职务之便，在项目建设、工程承揽等方面为他人谋取利益，先后非法收受他人所送现金、房产、车辆等财务，共计折合人民币1200余万元、美元11万元、欧元2.2万元。提请以受贿罪追究被告人栾克军的刑事责任。

栾克军作了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，这是在栾克军消失在公众视野中整一年后，首次亮相。

去年11月29日下午，时任兰州市委副书记、市长栾克军被查。

当时，他已消失在公众视野长达133天。在此之前，他于去年7月19日，前往南绕城高速与新建兰州东收费站项目现场办公。后再无消息，直至落马。

在栾克军消失公众视野的前一周，去年7月11日，王三运被查。2016年8月底，兰州市长袁占亭调任兰州大学党委书记，兰州市长一职空缺了近两个月。后因时任甘肃省委书记王三运力推，栾克军获任兰州市长。

出生于1960年6月的栾克军，1978年12月参加工作后，早期在华亭煤业工作，2002年转仕途，调任张掖地区行署副专员、党组成员，后任张掖市副市长、代市长、市长。2012年8月，栾克军调任庆阳，任市长，2014年10月任庆阳书记。

2016年9月，栾克军职务再次变动，由庆阳调任兰州任市委副书记、代市长，后任市长。

一个月后，庆阳召开全市领导干部大会，庆阳市多位核心领导被调整。卸任市委书记的栾克军在发言中回顾了自己的工作历程：“在庆阳市任职四年多的时间，是我人生中最难忘、最宝贵的一段岁月。”

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，庆阳官场与栾克军共事过的多名官员已落马。

今年5月，庆阳市委原常委、政法委书记秦华被查。去年4月，庆阳市委原常委、华池县委原书记张万福落马。去年12月，庆阳市原副市长王谦在任上落马。

此外，在今年6月，甘肃省政协人口资源环境委员会原副主任张智全落马。张智全曾长期主政庆阳，在2006年至2011年，他先后任庆阳市长、市委书记。

栾克军落马后，甘肃省纪委并没有向外公布其“双开”的消息。今年4月，他被以涉嫌受贿罪提起公诉。

在栾克军受贿案一审开庭的前一天，也即7月18日，甘肃省委原常委、原副省长虞海燕因涉受贿罪一审被判处有期徒刑十五年。

虞海燕于2012年10月至2016年10月任兰州市委书记，两人曾短暂共事。

栾克军简历

栾克军，男，汉族，1960年6月生，甘肃平凉人，1986年6月加入中国共产党，1978年12月参加工作，省委党校政治经济学专业毕业，研究生学历，高级经济师。

1978.12-1979.05 华亭矿区筹建处东峡矿工作

1979.05-1980.04 省煤炭第四工程处总务科干事

1980.04-1987.06 华亭矿务局工程处劳资科干事、副科长

1987.06-1991.02 华亭矿务局团委副书记（期间：1986.05-1988.06中国行政函授大学劳动系劳动管理专业学习；1990.02-1991.02北京煤炭干部学院企管系企业管理专业学习）

1991.02-1997.06 华亭矿务局劳动人事处副处长（期间：1992.08-1995.06中央党校函授学院经济管理专业大专班学习）

1997.06-1998.04 华亭矿管会销售运输公司副经理

1998.04-1999.11 华亭矿管会销售运输公司经理、党总支书记

1999.11-2002.03 华亭矿管会副主任、党委委员（期间：1997.08-1999.12中央党校函授学院经济管理专业本科班学习）

2002.03-2002.06 华亭煤业有限责任公司副总经理

2002.06-2002.11 张掖地区行署副专员、党组成员

2002.11-2004.12 张掖市副市长、党组成员（期间：2001.09-2004.06甘肃省委党校政治经济学专业研究生班学习；2001.09-2004.06兰州大学区域经济专业研究生课程进修班学习）

2004.12-2008.03 张掖市委常委、市政府常务副市长、党组成员，张掖市行政学院院长

2008.03-2008.05 张掖市委副书记、代市长，张掖市行政学院院长

2008.05-2012.08 张掖市委副书记、市长，张掖市行政学院院长

2012.08-2012.11 庆阳市委副书记、副市长、代市长

2012.11-2014.10 庆阳市委副书记、市长

2014.10-2016.09 庆阳市委书记、庆阳军分区党委第一书记

2016.09-2016.12 兰州市委副书记，代市长，兰州新区管理委员会第一主任（兼）

2016.12- 2017.11 兰州市委副书记，兰州市人民政府市长、党组书记，兰州新区管理委员会第一主任（兼）

责任编辑：余鹏飞