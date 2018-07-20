南海诉讼闹剧：菲拖欠外国律师团费用近100万美元

原标题：南海诉讼闹剧：菲律宾拖欠外国律师团律师费近100万美元

[环球时报综合报道]据菲律宾Rappler新闻网18日报道，菲前总统阿基诺三世时期的外交部长德尔·罗萨里奥接受采访称，虽然“南海仲裁案”“胜诉”已过去两年，但菲律宾政府拖欠外国律师团的律师费至今仍未结清，还有近100万美元。该美国律所甚至威胁采取法律行动要钱。

报道称，菲律宾在“南海仲裁案”中雇用的首席法律顾问是美国律师保罗·雷切尔，他率领的6人律师团代理了该官司。该人曾多次在国际仲裁中代理“小国诉大国”。雷切尔18日拒绝向Rappler新闻网证实菲政府是否拖欠其律师费，称“事务所一贯的政策是不公开讨论与客户的费用安排”，但“唯一的例外是，作为最后手段，我们不得不采取法律行动，收取客户拖欠的费用”。

据报道，菲律宾现任外长卡耶塔诺今年5月曾在国会听证会上证实，菲律宾尚未完全支付仲裁案的法律费用。但对于谁该为此负责，菲现政府和前政府各执一词。德尔·罗萨里奥称，杜特尔特政府曾在2016年承诺支付这些法律费用，但却没有这么做。但卡耶塔诺称，“因为前任政府没有按对方要求的数目支付律师费，他们可能会起诉我们，我们正在努力解决这个问题”。

实际上，相比较菲律宾前政府在“南海仲裁案”中的巨额花费，100万美元只是九牛一毛。菲律宾前外交官、专栏作家里蒂格劳2016年7月曾在《马尼拉时报》刊文说，菲律宾为“南海仲裁案”共花费3000万美元。有报道称，在代理该案的两年半时间里，美国律师团的费用从最初商定的421万美元上调至700万美元。除了律师费，该案中提供服务的常设仲裁法院秘书还要求中菲缴纳费用，支付5名仲裁员的薪酬、庭审房租等，中国因不接受、不参与这一仲裁，一次也没有缴纳。菲律宾不仅缴纳了自己的份额，为保证仲裁进行下去，还缴纳了中国的份额。（杜海川）

责任编辑：张玉