台“独派”突袭“中正纪念堂” 蒋介石铜像遭泼漆

原标题：台“独派”突袭‘ 中正纪念堂“ 蒋介石铜像遭泼红漆

蒋介石铜像被染红（中时）

海外网7月20日电多名“独派”青年20日上午在台北“中正纪念堂”泼漆抗议，蒋介石铜像被染红。国民党对此表示“不接受”，痛斥蔡当局放任“独派”挑动仇恨，撕裂族群。

据《中时电子报》报道，台北市警局20日上午9点获报，有2人前往“中正纪念堂”后，用红色颜料彩蛋丢砸蒋介石铜像，警方到场后逮捕了涉事者，目前仍在厘清涉事者的犯案动机。

报道称，“独派”的行为吓坏了来往游客，有游客对他们的行为十分不满，表示，“民进党都执政了，现在还要怪谁？”“这是观光景点，不能尊重别人吗？”纪念堂管理方则在意外发生后关闭现场，请人清理铜像上的红漆，最快能在下午开放参观。

国民党发言人洪孟楷就此表示，过去两年多来蔡当局操弄“去蒋化”，一味以所谓“转型正义”扭曲和忽略事实，根本是“假正义、真清算”。从（“独派”）对蒋的陵寝泼漆，到现在直接在众多游客参访的“中正纪念堂”内对蒋公铜像泼漆，种种行为只是一再地分化台湾，而让全台2300万人看到仇恨，撕裂族群的行为，“没有人可以接受！”

洪孟楷表示，国民党要郑重向民进党要求，尤其是负责“中正纪念堂”的相关主管单位，严惩此次失职人员，并且对激起民众一再地冲突犯罪，负起最大的责任。

据报道，“独派”青年曾于2月28日在慈湖蒋陵泼漆，遭检方起诉，20日下午将首次开庭。多名“独派”青年当天早上九点半左右前往“中正纪念堂”泼漆，甚至还拉起布条高喊“去除中国权威，建立台湾共和”等口号，随即被警卫阻止。

据此前报道，台北前市长郝龙斌曾表示，“中正纪念堂”是台湾这几十年发展历史的一部分，是台北市民重要的记忆与休憩场合，也是台北著名的旅游景点。台文化部门该做的事，是保存台湾的每一个时期的历史和文化，而没有权力凭自己的意识形态去刻意抹杀某些历史。

对于民进党上台之后的一系列“去蒋化”、“去中国化”的举动，大陆国台办发言人安峰山曾经表示，从2016年“5.20”以来，这种拙劣的戏码在岛内时有发生，其背后的政治图谋，我想用此前我们发布会讲过的一句话，就是“司马昭之心，路人皆知”。（海外网 杨佳）

责任编辑：刘光博