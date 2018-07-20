原标题：“从文“步“学文”后尘，安徽一厅级单位两任局长“前腐后继”

今日下午，安徽纪检监察网发布消息：安徽省地质矿产勘查局党委书记、局长李从文涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。官方信息显示，李从文，男，汉族，1960年3月出生，从2014年9月起，担任省地质矿产勘查局党委书记、局长。

人民网安徽频道注意到，李从文的前任李学文也落马了。

2014年7月23日，中纪委发布消息，安徽省地质矿产勘查局党委书记、局长李学文涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。

李学文落马后，李从文接任安徽省地质矿产勘查局党委书记、局长职务。

2016年12月30日，芜湖县法院公开宣判李学文受贿、国有公司人员失职一案。法院认为，李学文单独或伙同其亲属非法收受他人给予的财物共计人民币66万余元；李学文由于工作严重不负责任，造成国有公司6713.2万余元的特别重大损失。法院决定数罪并罚对其执行有期徒刑7年，并处罚金40万元，违法所得予以追缴。宣判后，李学文当庭表示上诉。

李学文落马后，安徽省地质矿产勘查局内部开展各类整治活动，反复要求要强化按程序和规矩办事的意识。

李学文的继任者李从文最后一次公开露面，是在今年7月6日“局2018年年中工作会议暨‘讲严立’专题警示教育动员部署会”上。

李从文在会上作“讲严立”专题警示教育动员及党课报告，他说，要坚持依规而为。必须增强法治观念、规矩意识，切实加强规范管理。做到增强法律意识、遵守党纪党规、树立程序意识、严格规范管理。

安徽省地质矿产勘查局成立于1958年6月，主要承担国家和安徽省基础性、公益性地质调查和战略性矿产资源勘查任务。目前该局下辖1个学院、20个县处级地勘单位，分驻全省各地。

全局资产总额86多亿元，净资产21亿元。该局还开发了合肥南屏家园、合肥地矿家园、宣城香溢梅溪、铜陵和谐家园、芜湖赭山春秋、来安南城美都等住宅民生工程和商业地产项目。拥有土地、房产、酒店等一批优质资产。

责任编辑：余鹏飞