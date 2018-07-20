甘肃东乡县特大暴雨洪灾已致13人死43人受伤

原标题：甘肃东乡县特大暴雨发生洪灾已致13人死亡3人失踪43人受伤
新京报快讯（记者马骏 张彤 实习生徐静）今日（20日），新京报记者从临夏州委办公室获悉，经进一步核实，东乡县特大暴雨已确认13人死亡（其中果园镇8人、达板镇4人、凤山乡1人），3人失踪（其中达板镇2人、车家湾乡1人），43人受伤住院。
20日，东乡县陈何村村民何胡赛尼告诉记者，暴雨来临时，他在自家房子里， “现在房子都不见了，变成平地了。”他说，家里本来有11口人，其他人刚好都不在家里，只有他和母亲两人，暴雨停了后，传来巨大响声，他出门一看，洪水已经下来了，他拉着母亲往大路上跑，在稍平坦的路中间躲了将近1个小时。
20日，甘肃省省长唐仁健到陈何村察看灾情，在洪水冲刷过的废墟上，他接受新京报记者采访称，当地自然条件涵养能力不足，多少年来，既盼水，又怕水。他表示面对灾害，唯一的做法就是共同努力，进行灾后重建，生产自救，在灾后设施的重建上“下大力气”。
点击进入专题：暴雨南北呼应波及多个省份 四川甘肃受灾严重
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