以色列专家解读中以关系：中国是以色列完美伙伴

原标题：以色列专家解读中以关系：中国是以色列的完美伙伴

参考消息网7月21日报道 亚历山大·B·佩夫兹纳是以色列-中国的媒体桥梁——中国媒体中心——创始人。外交学者网站7月17日报道了记者对他进行的采访，采访探讨了中国与以色列之间的关系，以及这一关系对美国和中东的影响。现将文章摘编如下：

记者：请解释一下中国对以色列的兴趣越来越大的原因。

佩夫兹纳：尽管既缺乏自然资源，其地缘政治环境又具有挑战性，以色列却成为一个技术和创新强国。中国对以色列的技术和创新模式感兴趣，因为它的目标是将其经济模式从制造业模式转变为以创新和生产价值链为基础的模式。以色列和中国都是文明古国和新国家，有许多共同点，比如尊重传统和家庭、注重教育等。

以色列已经成为中国日益壮大的中产阶级的一个有吸引力的旅游目的地，2017年来自中国的游客人数比2015年增加了近两倍。中国对以色列研究的兴趣也越来越浓厚，文化和媒体交流是家常便饭。我相信，当前发展关系的载体将继续存在。

记者：中国为什么投资于以色列的创新和基础设施？

佩夫兹纳：主要原因有两个：中国对尖端技术如饥似渴，而在中国“一带一路”倡议的刺激之下，以色列基础设施领域提供了机遇。中国对以色列技术感兴趣的一个重要因素是“十二五”规划（2011年3月出台），该计划旨在提升中国的工业基础，而全球金融危机导致中国的出口市场枯竭。

中国对以色列的第一个重大投资是，中国化工集团公司2011年收购了以色列农用化学品制造商马克西姆-阿甘工业公司（后来重新命名为安道麦公司）。在以色列总理本雅明·内塔尼亚胡2013年5月成功访华之后，中国的投资开始涌入以色列。中国对以色列的投资估计已达到150亿美元，这个数字可能还会进一步增加。中国的华为公司已经在以色列建立了研发中心。2018年5月，中国阿里巴巴创始人马云访问以色列，宣传在“创业之国”投资的计划。

记者：中国在以色列的投资以及对以美关系有什么影响？

佩夫兹纳：由于拥有庞大的市场和不断壮大的中产阶级，中国是以色列的完美伙伴，因为以色列缺乏重要的国内市场和进入邻国市场的机会。尽管中国与阿拉伯世界关系良好，但以色列和中国之间的关系并没有受到过去冲突的拖累，它们的经济互补性很强。

以色列的盟友美国和中国的关系变得紧张。中国与伊朗的密切关系也是以色列担心的一个问题。然而，日益多极化的全球架构使以色列这样的国家得以维持多样化的双边关系。此外，尽管目前存在噪音，但在许多领域，美中两国作为世界两大主要经济体必须进行合作。以色列利用其与中国和美国都非常好的关系的地位将是明智之举。

记者：以色列在中国的“一带一路”倡议中扮演什么角色？

佩夫兹纳：以色列位于欧洲和亚洲之间，位于中东和非洲之间。因此，它在中国的“一带一路”倡议中的战略地位是显而易见的。2015年，以色列寻求进一步开拓亚洲市场，成为中国领导的亚洲基础设施投资银行的创始成员国。此外，以色列不仅处在中国遥远的贸易路线的交叉点上，而且在动荡的中东，以色列的稳定也是例外。

中国公司意识到了上述优势，在以色列的基础设施领域越来越活跃，在已经完成的项目中赢得了很好的声誉。一家中国公司（中国港湾工程公司）正在以色列的阿什杜德建设一个新港口。另一个是上海国际港务集团赢得一个25年的特许权，在海法运营一个港口。“一带一路”倡议是以色列在贸易和经济领域增强其全球影响力、同时提升其地缘政治重要性的绝佳机会。

记者：中国在中东日益增加的足迹对以色列有何影响？

佩夫兹纳：该地区更广泛的变化以及中国领导层的新外交政策重点正逐渐影响中国在中东的政策。中国历来与阿拉伯世界保持着友好的关系，但在这个地区却不特别活跃。随着中国经济的增长和对中东石油的依赖，中国已经变得更加清楚地意识到在该地区留下足迹的必要性。

中国渴望在全球事务中发挥更突出的作用，中国的一个优势是，它与以色列和阿拉伯世界都保持着良好的关系。 （编译\洪漫）

2009年7月22日，中方承建以色列卡尔迈勒隧道竣工。 新华社记者殷博古摄

责任编辑：桂强