华春莹五天怒批美贸易官员言论 今天她用了串数字

原标题：华春莹连续五天怒批美贸易官员言论 今天她用了这一串数字

[环球时报-环球网报道 记者 白云怡]据美国CNBC19日报道，美国白宫贸易顾问纳瓦罗19日称，当前中国与世界上其他国家在贸易问题上陷入了零和博弈，美国需要和其他国家共同合作应对。对此，中国外交部发言人华春莹20日将其批为“颠倒黑白”和意在安抚美国内反对贸易战民众的“荒谬言论”，并列举了一系列数字予以反驳。这已经是这名中国女外交官连续第五天在公开记者会上高调批评美国挑起对外贸易争端。

华春莹称，得益于中国快速增长的经济和庞大的消费市场，很多美国公司在中国市场赚得盆满钵满：中国是苹果公司和通用汽车的最大消费市场，而2017年通用集团在全球亏损109.8亿元人民币的情况下，从它在中国的两家合资企业拿走了133亿元的利润；此外，高通在华销售占其总营收的58%。“一台苹果7最低售价是649美元，但属于中国的加工成本仅占不到1%；中国向美国出口一套450美元的西服，中国和美国获得的利润分别是5%和84%。”华春莹反问，“不知纳瓦罗先生对这几个数字有何解释？也想将它们作为美国在中美经贸关系中吃了亏、中国在同美国进行‘零和博弈’的例子么？”

而针对纳瓦罗称中国与其他多国都是“零和博弈”的论调，这名中国外交官则表示，摒弃冷战思维，不搞唯我独尊、你输我赢的零和博弈，是中国一直以来都在大力倡导和大力呼吁的。在中国与发展中国家关系发展过程中，始终秉持的是义利相间、以义为先的正确义利观。“我们和发展中国家团结合作，始终作它们可靠的朋友和真诚的伙伴，这一点得到了发展中国家的高度赞赏。”

而反观美国，“对于美国现政府和其国际官员在国际关系中的表现，他们是怎么说的、怎么做的，世界各国都是怎么看的，大家心里都像镜子一样看得很清楚”。华春莹称，但美国有些人还“沉溺在自己臆想的世界里一时难以自拔”。她表示，美国自己高举大棒乱打人却不允许别人还手自卫，自己关上大门却要求别人无条件敞开大门，出于国内政治的需要与一己之私，把本国利益驾于别国利益和国际规则之上，已经给世界上了生动而深刻的一课。“就连很多美国公民和美国盟友都直言不讳，称美国已经成为当今世界最大的不稳定和不确定因素，美国的单边主义和保护主义政策已成为国际规则和世界经济秩序的最大威胁”。

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