原标题：13支部队集结朱日和，这是搞了什么大事情？

陆军航空兵震撼发布

“陆航空突奇兵—2018”比武竞赛高清大片

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来源《军事报道》

陆军近日在朱日和举行了“陆航空突奇兵—2018”比武竞赛。这是贯彻落实习主席加强新型作战力量建设重要指示的实际举措，是扎实做好陆军军事斗争准备的有力抓手，是加快推进陆军转型建设的重要牵引。

这次比武竞赛创造了陆航发展史上“6个首次”：首次陆航空突全员性比武、首次空地融合实战性比武、首次营连分队建制性比武、首次技战一体综合性比武、首次高强度昼夜连贯性比武、首次基于院校第三方裁决公平性比武。

来自陆军13个陆航空突部队的300多名参赛队员，在朱日和联合训练基地直面未来战场，打仗需要什么就比什么，设实背景考、严格标准考、融入体系考、能力全面考，树立了鲜明的新时代实战练兵正确导向，着力锻造陆军新质战斗力的制胜铁拳！

话不多说，看动图！

誓师动员大会

空突小分队实兵对抗立体夺控要点

战场定点投送空突小分队战场机动

悬停搜救

飞行员轻武器射击

夜间战场定点投送

单机夜间实弹射击

空突队员战斗体能3公里武装越野

空突队员战斗体能400米障碍

飞行员战斗体能运动五项

战斗技能飞行员按图行进

单机战斗驾驶飞行员图上作业

武装直升机精准悬停

运输直升机载重滑跑起降

武装直升机实弹检验

最后再来一波帅图

记者：石百胜 于大双

来源：中国军网

责任编辑：张义凌