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13支部队集结朱日和 这是搞了什么大事情？

13支部队集结朱日和 这是搞了什么大事情？
2018年07月21日 07:57 参考消息
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　　原标题：13支部队集结朱日和，这是搞了什么大事情？

　　陆军航空兵震撼发布

　　“陆航空突奇兵—2018”比武竞赛高清大片

　　↓↓↓戳视频

　　来源《军事报道》

　　陆军近日在朱日和举行了“陆航空突奇兵—2018”比武竞赛。这是贯彻落实习主席加强新型作战力量建设重要指示的实际举措，是扎实做好陆军军事斗争准备的有力抓手，是加快推进陆军转型建设的重要牵引。

　　这次比武竞赛创造了陆航发展史上“6个首次”：首次陆航空突全员性比武、首次空地融合实战性比武、首次营连分队建制性比武、首次技战一体综合性比武、首次高强度昼夜连贯性比武、首次基于院校第三方裁决公平性比武。

　　来自陆军13个陆航空突部队的300多名参赛队员，在朱日和联合训练基地直面未来战场，打仗需要什么就比什么，设实背景考、严格标准考、融入体系考、能力全面考，树立了鲜明的新时代实战练兵正确导向，着力锻造陆军新质战斗力的制胜铁拳！

　　话不多说，看动图！

　　誓师动员大会

空突小分队实兵对抗立体夺控要点空突小分队实兵对抗立体夺控要点
战场定点投送空突小分队战场机动战场定点投送空突小分队战场机动
悬停搜救悬停搜救
飞行员轻武器射击飞行员轻武器射击
夜间战场定点投送夜间战场定点投送
单机夜间实弹射击单机夜间实弹射击
空突队员战斗体能3公里武装越野空突队员战斗体能3公里武装越野
空突队员战斗体能400米障碍空突队员战斗体能400米障碍
飞行员战斗体能运动五项飞行员战斗体能运动五项
战斗技能飞行员按图行进战斗技能飞行员按图行进
单机战斗驾驶飞行员图上作业单机战斗驾驶飞行员图上作业
武装直升机精准悬停武装直升机精准悬停
运输直升机载重滑跑起降运输直升机载重滑跑起降
武装直升机实弹检验武装直升机实弹检验
最后再来一波帅图最后再来一波帅图
记者：石百胜 于大双记者：石百胜 于大双

　　来源：中国军网

责任编辑：张义凌

飞行员陆军比武
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