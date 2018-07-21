原标题：13支部队集结朱日和，这是搞了什么大事情？
陆军航空兵震撼发布
“陆航空突奇兵—2018”比武竞赛高清大片
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来源《军事报道》
陆军近日在朱日和举行了“陆航空突奇兵—2018”比武竞赛。这是贯彻落实习主席加强新型作战力量建设重要指示的实际举措，是扎实做好陆军军事斗争准备的有力抓手，是加快推进陆军转型建设的重要牵引。
这次比武竞赛创造了陆航发展史上“6个首次”：首次陆航空突全员性比武、首次空地融合实战性比武、首次营连分队建制性比武、首次技战一体综合性比武、首次高强度昼夜连贯性比武、首次基于院校第三方裁决公平性比武。
来自陆军13个陆航空突部队的300多名参赛队员，在朱日和联合训练基地直面未来战场，打仗需要什么就比什么，设实背景考、严格标准考、融入体系考、能力全面考，树立了鲜明的新时代实战练兵正确导向，着力锻造陆军新质战斗力的制胜铁拳！
话不多说，看动图！
誓师动员大会
空突小分队实兵对抗立体夺控要点
战场定点投送空突小分队战场机动
悬停搜救
飞行员轻武器射击
夜间战场定点投送
单机夜间实弹射击
空突队员战斗体能3公里武装越野
空突队员战斗体能400米障碍
飞行员战斗体能运动五项
战斗技能飞行员按图行进
单机战斗驾驶飞行员图上作业
武装直升机精准悬停
运输直升机载重滑跑起降
武装直升机实弹检验
最后再来一波帅图
记者：石百胜 于大双
来源：中国军网
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