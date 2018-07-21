美提议重审中国WTO成员国身份 被70个成员否决

原标题：世贸规则面前，美国没有“例外”

7月16日，美国贸易代表办公室宣布，针对中国、欧盟、加拿大、墨西哥与土耳其等国对美国征收钢铝关税采取报复性关税措施，已向世界贸易组织（WTO）提出申诉。这是美国上演的破坏、滥用世贸组织规则、实施贸易霸凌的又一出闹剧。

美国“例外” 激起反弹

“公然恶意破坏WTO规则，又去WTO告状，美国的混乱逻辑令人费解。”对外经济贸易大学中国世贸组织研究院院长屠新泉接受本报记者采访时表示，美国向WTO状告贸易伙伴的做法很霸道，也很滑稽，是一种恼羞成怒的表现。

屠新泉认为，作为WTO成员，美国有权利质疑其他成员对美国采取的贸易限制措施，并按照WTO争端解决程序提出磋商请求，但毫无疑问，美国首先是一个被告。截至目前，已有8个世贸组织成员针对美国的“232措施”提起诉讼，按照对现有规则的通常解释，美国几乎没有胜诉的可能。这也意味着，即使美国提起反诉，WTO也会首先对美国的措施是否违法给出裁定，并要求美国撤销“232措施”，然后才能讨论其他成员的反制措施是否合法。

美国贸易代表莱特希泽早前发表声明，指责反制美国的WTO成员违反相关规则，其依据是所谓“WTO的国家安全例外条款”。屠新泉认为，但只要有一点WTO法律常识的人都知道，“WTO的国家安全例外条款”是指与战争、武器直接相关的事务或国家面临紧急状况时才能使用的，而美国的钢铝贸易跟这些条件毫无关系。在世贸规则面前，美国没有“例外”。

据法国《十字架报》报道，美国向世贸组织提出申诉后，多国迅速对美国的所谓“理由”进行了反驳。墨西哥经济部称，“墨对美出口钢铝不会对美国家安全构成任何威胁，我们采取回应措施是鉴于美方以荒谬理由不公平加征关税”。欧盟委员会发言人则表示，欧盟对美报复措施符合WTO规定。加拿大政府认为，加对美针锋相对的关税报复措施符合WTO和北美自贸协定的双重规定。

就连美国的很多舆论都认为，美国的理由“漏洞百出，逻辑有误”。在美国国际贸易报道记者艾利克斯·劳森看来，美国正在散布一种“神圣的烟雾”，这样的表态荒谬至极。美国“市场”网站的网民留言也是一片嘲讽：“真是滑稽！戳全世界的眼睛并遭到全世界的反击，现在又跑到WTO去哭诉！”

特朗普曾公开表示，WTO规则导致“美国在WTO输掉了所有的案子”。但根据美国Cato研究所的研究，自1995年3月到2017年，美国将贸易伙伴上诉至WTO的案件有114起，获胜案件占91%。

中国履诺 世界肯定

“无法想象，如果没有中国的积极参与，当今世界的多边合作会是怎样，对于世贸组织来说尤其如此，中国履行对世贸组织的承诺赢得高度赞赏。”7月13日，世界贸易组织（WTO）对中国第七次贸易政策审议在日内瓦结束，瑞士常驻世贸组织代表团大使狄迪尔·查博维如是说。

此次审议期间，世贸组织成员所提出的问题和发言的数量再创历史新记录，70个成员发言，42个成员提出1963个书面问题。中国一一作答，表现堪称完美，展现了一个大国应有的担当和笃定。而美国提出的“重新审查中国WTO组织成员国身份”的提案，被70个成员一致否决。

一段时间以来，美国频频指责中国不遵守世贸组织规则，并将此作为对中国实施单边贸易措施的重要理由。

此次审议结果显而易见的意义是：美国的无端指责被驳回，中国再次赢得世界尊重。

“此次贸易政策审议是一个表达中国主张的绝佳平台，澄清了很多国际国内对中国履行WTO承诺的一些错误或者是模糊的认识。”屠新泉表示，连同今年6月公布的《中国与世界贸易组织》白皮书，中国再一次向世界表明态度，将坚定地捍卫多边贸易体制的基本原则和核心价值，并且通过自身的发展不断发挥负责任大国的作用。

关于美国挑起对华贸易战，国际贸易专家普遍认为，美国实施“301”歧视性关税，是WTO成立以来对WTO基本原则前所未有的挑战，根本违反多边贸易体制最重要的最惠国待遇原则。而中国在WTO框架下坚决反制美国挑起的贸易战，合理合法。

世贸原则 不可动摇

“WTO已处于超载运行状态，美国挑起‘起诉潮’只能加重WTO的负担。”德国新闻电视台近日评论称，WTO正处于成立以来最困难的时期：一方面是组织结构过于“老化”，需要改革；另一方面，就是美国的干扰。

美联社报道称，美国的做法险恶且自相矛盾，一方面认为该机构调解贸易争执时总是“拖拖拉拉”，一方面又停止向WTO受理上诉的机构指派人选，导致WTO争端解决机制上诉机制已濒临瘫痪。因此，对美国的上诉，WTO很难达成最终决议。

对此，中国常驻世界贸易组织代表张向晨表示，世贸组织能否走出困境，取决于两个条件：一是世贸组织的成员能不能联手抵制保护主义和单边主义；二是世贸组织能否根据全球化的变化与时俱进，调整自己的规则。很多世贸组织成员期望中国在当前的世贸组织危机当中发挥积极作用。

“WTO作为一个国际组织，并不是一个超国家的政府，它的争端解决机制不具有强制执行力，但它的威信来自于它的公正性。因为它遵循的是所有WTO成员共同接受的一套规则。”屠新泉说。

对于单边主义和贸易保护主义给世贸组织带来的冲击，世界各国纷纷表示担忧，也提出改革世贸组织的呼吁。

“提高效率、保持公正性、推动贸易自由化便利化、坚决反对单边主义、遏制贸易保护主义是未来WTO改革的方向。”屠新泉指出。中国支持完善与发展WTO，但是不能推倒另起炉灶。改革WTO的重要前提就是要遵守现有规则。

同时，屠新泉指出，就当前全球环境来看，WTO的贸易争端解决机制，对解决国与国政府间贸易冲突的作用是无法替代的。

责任编辑：张义凌