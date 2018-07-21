改“中国台湾”期限剩4天 美国航企忙与白宫协商

图为美航资料图。（来源：路透社）

原标题：改“中国台湾”期限只剩4天 美国航企忙与白宫协商

海外网7月21日电 中国民航局要求44家外国航空公司就错误标注中国台湾和港澳地区的信息进行整改，目前仍有6家未完成整改，7月25日是最后期限。“大限”只剩4天，尚未改称“中国台湾”的美国航空公司回应称，正在密切与美国政府磋商中。

中国民航局负责人7月13日在新闻发布会上通报，44家错误标注中国台湾和港澳地区的外国航空公司中，已有38家完成整改，剩余6家由于技术原因等仍在申请延期整改，最后延期整改时间为7月25日，民航局将继续密切关注并敦促剩余6家公司按期完成整改。

其中，美国三家航空公司美航、美联航和达美航空曾以“听从美国政府要求”为由拒绝整改。据台湾“中央社”报道，面对“大限将至”，达美航空21日回复邮件问询时表示，“正在审查中国民航局的要求，也持续与美国政府保持密切磋商。”美国航空发言人吉尔森（Shannon Gilson）也表示，正就此事与美国政府磋商中。联合航空则未回复询问邮件。

英国《金融时报》此前引述知情人士的话称，美国官员已要求美联航、美国航空和达美航空不要听从中国的要求修改其网站和地图上对台湾的标注。该人士表示，美国航空公司本身愿意在一段时间后遵守中国的要求，但特朗普政府似乎有意在这个问题上与中国对抗，而不管航空公司的看法。

作为此前“坚持不改”的一员，7月5日，印度航空在官网目的地列表中将“台湾”更改为“中国台北”。印度航空发言人表示，这一举措是在印度外交部的批准下做出的。发言人说：“印度航空接到印度外交部中国注册局在香港的区域经理寄来的信函，批准印度航空在官网使用有关术语为中国香港特别行政区，中国澳门特别行政区和中国台北。”

由于美联航、达美、美国航空等一些美国航空公司目前还未按中方要求将网站上对台湾的称谓改为“中国台湾”。在7月19日的外交部例行记者会上，有记者提问，中美是否正就解决该问题进行商谈？如果这些航空公司不遵守中方规定，中方将采取什么惩罚措施？

外交部发言人华春莹对此表示：中方的立场非常清楚，外国企业在中国的经营活动应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律法规，就如同中国企业在国外经营也要遵守当地法律法规一样。更何况，一个中国是基本事实，也是国际共识。（海外网 姜舒译）

责任编辑：张义凌