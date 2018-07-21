前“绿委”谈台新民调:民众强烈期待政党再轮替

民进党前“立委”林浊水

原标题：岛内民调透露奇特信息 前“绿委”：民众强烈期待政党再轮替

[环球网综合报道]岛内亲绿机构所做的一份最新民调显示，台湾民众对于蓝绿两党的认同度双双下滑。对此，民进党前“立委”林浊水分析称，若再来看几份民调的数据，就可看出民众强烈期待政党再轮替的讯息。

据台湾”中时电子报“7月21日报道，林浊水表示，从这份绿营民调最新的数据来看，台湾人的政党认同倾向，若和6月相比，民进党减少4.3个百分点，国民党也减少2.5个百分点，蓝绿认同度双双下滑；而“中性”或“独立选民”则增加了5.9%，达到空前最高的49.6%。相对的，民进党只剩下25.2%，国民党也只剩下20.7%，顶多都只有“中性”或“独立选民”的一半而已，对此，发起该民调的基金会负责人表示：“这是台湾政党政治史上一个非常‘奇特’的时刻”。

林浊水点出，在蓝绿两党比较时，民众虽然肯定民进党所谓的“改革决心”和国民党的“执政能力”，但这样的肯定并不足以转换成民众信赖两党“执政”。也就是说，民众只是在两党身上看到他们在台湾不同历史阶段曾经轰轰烈烈的余晖而已，未来，更多民众在两党之外有着更强烈期待。

他也在报章上撰文称，近来岛内几份不同的民调数据都显示，民众强烈期待政党再轮替讯息，同时这轮替还不是蓝绿轮替，而是蓝绿都被轮替。

值得注意的是，大陆国台办发言人安峰山在5月31日的例行发布会上回答相关问题时曾表示，记得去年十九大的时候，一个土生土长的台湾女儿卢丽安引起了岛内广泛的关注，岛内媒体在讨论“卢丽安现象”的时候，有舆论说，两岸开始进入了一个制度和人才之争的时代。实际上面对岛内现在的蓝绿恶斗和对立，有些岛内舆论也认为，应该让国民党、民进党和共产党一起来比赛，谁更加爱台湾，这样的话能够让老百姓有更多的选择。

安峰山指出，实际上，一个制度、一个政党，究竟有没有吸引力，关键在于能不能始终把人民对美好生活的向往和追求当做自己的奋斗目标，能够让老百姓获得实实在在的好处，能够给老百姓提供更好的发展机会和更大的发展空间，同时也能够给人民带来更加美好的希望和愿景。如果离开了这些，空喊什么“爱台湾”，或者标榜所谓的“普世价值”，实际上都于事无补，是骗不过老百姓的眼睛的。

而台湾旺旺中时媒体集团本月初发布的另一项民调也显示，有高达52.3%的民众赞成国民党、民进党、共产党三党一起来比赛爱台湾，反对的只有24.3%。交叉分析显示，不分泛蓝或泛绿，赞成的比例都超过一半，分别达到67.9%以及57.5%。台湾《中国时报》报道称，爱台湾就是要让台湾人日子过得更好！

报道称，面对台湾内部长期陷入蓝绿恶斗和对立内耗的局面，台湾舆论传出“无色觉醒”的呼声，并反思是否该有“第三种选择”，应该让国民党、民进党和共产党一起来比赛，由台湾老百姓做评审，看谁最爱台湾。

尽管这样的声音刚刚才冒出头，但根据旺旺中时媒体集团所发布的民调，有过半的受访者表示赞成，且比例已经高达52.3%，表示反对者则只有24.3%，未表态的比例也有23.4%，反映选民对目前的政治情势的失望。

报道称，观察民调结果，不分年龄、政党、地区都不反对让共产党加入爱台湾的赛局，显示台湾人民不愿被政党绑架，厌恶只有颜色、不问是非。除了寻找新的出路，对蓝绿有恨铁不成钢的味道。

责任编辑：张义凌