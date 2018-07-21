受台风“安比”影响 上铁停运21日至23日部分列车

@上铁发布：[扩散！台风“安比”影响继续扩大，长三角铁路这些列车临时停运！]

受台风“安比”影响，为确保旅客运输安全，上铁暂停运行7月21日至23日部分旅客列车。铁路部门提醒旅客，停运列车车次及时间等相关信息，请以车站公告为准，若有疑问可致电铁路客服热线021-12306。

责任编辑：张义凌