北京市继续发布地质灾害气象风险蓝色预警

原标题：北京市2018年7月21日9时继续发布地质灾害气象风险蓝色预警
千龙网北京7月21日讯 北京市突发事件预警信息发布中心21日通过千龙网发布：北京市规土委和气象局7月21日9时联合继续发布地质灾害气象风险预警。未来48小时，北京市怀柔、密云区黄色预警，发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险较高；房山、门头沟、昌平、延庆、平谷等山区蓝色预警，有发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险，请注意防范。
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