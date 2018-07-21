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北京市继续发布地质灾害气象风险蓝色预警

北京市继续发布地质灾害气象风险蓝色预警
2018年07月21日 09:13 千龙网
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　　原标题：北京市2018年7月21日9时继续发布地质灾害气象风险蓝色预警

　　千龙网北京7月21日讯 北京市突发事件预警信息发布中心21日通过千龙网发布：北京市规土委和气象局7月21日9时联合继续发布地质灾害气象风险预警。未来48小时，北京市怀柔、密云区黄色预警，发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险较高；房山、门头沟、昌平、延庆、平谷等山区蓝色预警，有发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险，请注意防范。

 

责任编辑：吴金明

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