中国企业取消61.5万吨美国大豆订单 美豆价格跳水

原标题：美豆价格跳水，对手来抢购了

[编译/观察者网 马雪]

贸易保护主义阴云之下，大豆价格波动剧烈，而大豆出口巨头们也在伺机而动。

香港《南华早报》20日报道称，其他主要大豆种植国巴西和阿根廷已经抢购了一些美国廉价大豆，来供应国内市场。这一切都令美国豆农担心不已。

巴西豆农在大规模收割大豆（资料图，图源：Thinkstock）

巴西大豆价格创四年内新高

业内人士指出，自4月以来，美国大豆价格已下跌近20%，是10年以来的最低点。

当地时间11日，芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价全线下跌。其中，交投最活跃的大豆11月合约收于每蒲式耳8.4825美元，逼近十年来的最低点。

20日，大豆11月合约收于每蒲式耳8.615美元，比前一交易日上涨3.75美分，涨幅为0.44%。

而与此同时，巴西黄豆对美国黄豆溢价创下近四年以来的新高。

英国《金融时报》18日称，巴西巴拉那瓜港口出口的大豆价格为每吨396.6美元，比美国墨西哥湾出口的价格高出66.1美元。

荷兰合作银行国际（Rabobank International）农产品研究主管沃格尔（Stefan Vogel）表示，随着中国开始对美国大豆征收25%的进口关税，巴西大豆价格无疑水涨船高，同时这一举措也削弱了美国大豆的产值。

美大豆价格跳水，巴西“补仓”

被中国这个最大买家“抛弃”后，美国大豆价格跌至冰点，“低价促销”也让一些国家趁机“补仓”。

据《南华早报》，爱荷华州大豆协会的格兰特·金伯利（Grant Kimberley）指出，其他主要大豆种植国巴西和阿根廷已经抢购了一些美国廉价大豆，来供应国内市场。

不只是巴西，美国卖家称，欧洲、中东和东南亚一些非传统市场的销售额也异常之高。

格兰特·金伯利表示：

“豆子最终都会流向某个地方，问题只是以什么价格成交。如同一场大型抢椅子游戏，跟你在经济学课程中用效率模型设计的东西肯定不一样。”

据英国《金融时报》，世界最大的农产品交易商嘉吉（Cargill）的首席财务官斯马塞尔·斯米茨（Marcel Smits）则表示，中国正在减少从美国购买大豆，而中国以外的买家正被吸引到美国。

斯米茨指出：

“每个人都在重新定位，目的是相对于当前关税和定价结构优化他们的交易流，这就是市场上正在发生的事情。”

中国对巴西大豆需求增加

报道称，中国一直是美国大豆的最大买家，但由于关税增加，中国买家们正将目光移向巴西。

据《南华早报》，纽约商品交易和风险管理服务提供商福四通（INTL FCStone）首席商品经济学家阿兰·苏德尔曼（Arlan Suderman）指出，相比之下，巴西对中国的大豆出口则从去年6月同期的660万吨增加到820万吨。

中国是全球最大的大豆购买国，几乎买了全球市场上60%的大豆。2017年，我国进口大豆的三大来源国依旧是巴西、美国和阿根廷。

据海关公布的数据，去年，中国从巴西买入5093万吨大豆，占总购买量的53.3%；从美国购买了3290万吨大豆，占总采购量的34.4%，为2006年以来的最低占比。

中国大豆进口情况（图源：南华早报）

专家指出，近年来，以巴西、阿根廷等南美洲国家的大豆的进口已经占据我国大豆进口一大半的份额，而且今后还会呈现出稳定增长趋势。

据国家粮油信息中心的专家介绍，我国对美国大豆加征25%进口关税，将使美国大豆进口成本增加700—800元/吨，较巴西大豆高300元/吨左右。

由于加征关税后失去竞争优势，国内企业将大幅减少美国大豆的采购。

实际上，截至6月28日，我国已经3周没有新增采购美国大豆，同期累计取消了61.5万吨美国大豆订单。

美国农业部12日发布月度供需预测报告，将未来一个销售年度中国大豆进口预测从1.03亿吨下调至9500万吨，将美国大豆出口预测从6230万吨下调至5550万吨，下调近11%。

此外，报告还把巴西大豆出口预测从7300万吨上调至7500万吨，这将创历史新高。

美国豆农也非常担心即将到来收成的出路问题。据路透社报道，今年秋季，中国进口量仅占美国提前采购量的17%，相比过去十年平均水平下降了60%。

爱荷华州大豆协会发言人艾伦·普策（Aaron Putze）对此表示担忧：

“时间越长，我们的焦虑感就越强。时间在流逝，农民们普遍认为这种情况会改善。但（特朗普政府）是用一种非传统的、完全不同的管理方式，因此大家都在等待转机。”

责任编辑：吴金明