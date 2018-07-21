原标题：沪牌7月拍卖结果公布：最低88300元，中标率5.1%
上海发布微信公众号7月21日消息，7月沪牌拍卖结果刚刚出炉：个人额度10395辆，参加拍卖人数202337人，比上月减少7335人，中标率5.1%。最低成交价88300元，平均成交价为88380元，比上个月的87900元增加了480元。最低成交价的截止时间是11：29：57第1221位。你拍中了吗？
近期拍牌情况统计
★2018年：
1月：个人额度12183辆，226316人竞拍，最低成交价87900元，均价87936元，中标率5.4%
2月：个人额度11098辆，220831人竞拍，最低成交价87600元，均价87660元，中标率5%
3月：个人额度9855辆，217056人竞拍，最低成交价88100元，均价88176元，中标率4.5%
4月：个人额度11916辆，204980人竞拍，最低成交价86900元，均价87089元，中标率5.8%
5月：个人额度10216辆，198627人竞拍，最低成交价89000元，均价89018元，中标率5.1%
6月：个人额度10775辆，209672竞拍，最低成交价87800元，均价87900元，中标率5.1%
★2017年：
7月：个人额度10325辆，269189人竞拍，最低成交价92200元，均价92250元，中标率3.8%。
8月：个人额度10558辆，256083人竞拍，最低成交价91600元，均价91629元，中标率4.1%。
9月：个人额度12413辆，250566人竞拍，最低成交价91300元，均价91415元，中标率5%。
10月：个人额度11388辆，244868人竞拍，最低成交价93500元，均价为93540元，中标率4.65%。
11月：个人额度11002辆，226911人竞拍，最低成交价93100元，均价为93130元，中标率4.8%。
12月：个人额度12147辆，228148人竞拍，最低成交价92800元，均价为92848元，中标率5.3%。
来源：上海发布
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