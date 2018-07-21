原标题：沪牌7月拍卖结果公布：最低88300元，中标率5.1%

上海发布微信公众号7月21日消息，7月沪牌拍卖结果刚刚出炉：个人额度10395辆，参加拍卖人数202337人，比上月减少7335人，中标率5.1%。最低成交价88300元，平均成交价为88380元，比上个月的87900元增加了480元。最低成交价的截止时间是11：29：57第1221位。你拍中了吗？

近期拍牌情况统计

★2018年：

1月：个人额度12183辆，226316人竞拍，最低成交价87900元，均价87936元，中标率5.4%

2月：个人额度11098辆，220831人竞拍，最低成交价87600元，均价87660元，中标率5%

3月：个人额度9855辆，217056人竞拍，最低成交价88100元，均价88176元，中标率4.5%

4月：个人额度11916辆，204980人竞拍，最低成交价86900元，均价87089元，中标率5.8%

5月：个人额度10216辆，198627人竞拍，最低成交价89000元，均价89018元，中标率5.1%

6月：个人额度10775辆，209672竞拍，最低成交价87800元，均价87900元，中标率5.1%

★2017年：

7月：个人额度10325辆，269189人竞拍，最低成交价92200元，均价92250元，中标率3.8%。

8月：个人额度10558辆，256083人竞拍，最低成交价91600元，均价91629元，中标率4.1%。

9月：个人额度12413辆，250566人竞拍，最低成交价91300元，均价91415元，中标率5%。

10月：个人额度11388辆，244868人竞拍，最低成交价93500元，均价为93540元，中标率4.65%。

11月：个人额度11002辆，226911人竞拍，最低成交价93100元，均价为93130元，中标率4.8%。

12月：个人额度12147辆，228148人竞拍，最低成交价92800元，均价为92848元，中标率5.3%。

来源：上海发布

责任编辑：吴金明