金满仓任内蒙古党委统战部常务副部长 王伟卸任

原标题：金满仓任内蒙古党委统战部常务副部长，王伟不再担任







自治区党委统战部常务副部长金满仓作表态发言。内蒙古统一战线微信公众号 图

7月19日下午，内蒙古自治区党委统战部召开干部大会，自治区党委组织部和自治区纪委监委代表自治区党委宣布干部任免职决定。

自治区党委决定：金满仓同志任自治区党委统战部常务副部长（正厅级），包铁强同志任自治区纪委监委驻自治区党委统战部纪检监察组组长，王伟同志不再担任自治区统战部副部长职务。

自治区党委常委、统战部部长王莉霞主持会议并讲话。

王莉霞代表自治区党委统战部及领导班子，表示坚决拥护自治区党委的决定，对金满仓、包铁强同志来自治区党委统战部工作表示热烈欢迎！对王伟、杨利民、梁利霞、王雅秋4位同志的工作给予肯定，并提出殷切期望和要求。她强调，今天是自治区党委统战部“迎来送往”的一天，迎接金满仓、包铁强同志，送因为年龄原因卸任的王伟同志，因工作需要调整到重要岗位的杨利民同志，以及交流提拔的梁利霞同志和王雅秋同志，6位同志的安排充分体现了自治区党委对统战工作的高度重视，对统战干部的真情关怀 。

王莉霞指出，王伟同志担任常务副部长近4年来，对党忠诚，勤勉敬业，履职尽责，政治站位高，把握大局能力强，能从中央和自治区全局高度思考问题、谋划工作，与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，特别是在推动落实中央和自治区党委关于统战工作一系列重大决策部署和加强统战工作制度化规范化建设方面，做了大量积极而富有成效的工作，取得了有目共睹的工作业绩。王伟同志为人谦和，公道正派，以身作则，率先垂范，善于团结同志，具有优秀的政治品格、高超的领导艺术和高尚的人格魅力，得到了组织和同志们的高度认可。这次干部调整，王伟同志坚决服从自治区党委的决定，充分体现了一名党的优秀干部所具有的大局意识和政治品格。王伟同志作为常务副部长协助我工作，是我的得力助手，更是相互信任的战友、朋友。王伟同志仍担任自治区政协常委职务，离岗不退休，真诚希望王伟同志继续关心支持自治区统战事业发展，也真诚希望我们能常来常往，多回统战部这个“大家庭”看看。

王莉霞指出，金满仓同志是从基层成长起来的领导干部，在两个旗区担任过主要领导，担任了7年市委常委、统战部长，具有丰富的基层工作领导经历和统战工作领导经验。包铁强同志长期在自治区经委、经信委工作， 2010年以来先后在自治区党委巡视三组和自治区地税局纪检组任职，具有较丰富的纪检监察工作经验和领导经历。此次金满仓同志提任自治区党委统战部常务副部长，包铁强同志转任自治区纪委监委驻自治区党委统战部纪检监察组组长，充分体现了自治区党委对统战部和统一战线工作的高度重视和大力支持，为统战系统输送新的力量。相信两位同志一定能够不辜负党委重托，积极履职，和大家一道团结奋进，开拓创新，共同开创统战工作新局面；也希望部班子成员和处室同志支持两位同志的工作，帮助他们尽快熟悉情况，进入角色，开展工作。

王莉霞指出，杨利民同志具有较强的组织领导能力和协调谋划能力，工作有思路、有办法。担任自治区台办主任以来，谋划工作站位高，政治把握能力强，能够吃透和认真贯彻中央对台工作的重要思想，找准工作的薄弱环节和切入点，持续推动工作落实。工作善于开拓创新，近年来，在对台宣传工作方面注重抓载体、连媒体、讲好故事，有效提升了对台宣传工作水平；在全国首创各类涉台活动实行备案报告制度，得到了中央台办的充分肯定。杨利民同志这次赴任自治区政府副秘书长是调整重用，是组织对他本人工作的充分肯定。希望利民同志到新的岗位充分发挥自身优势，更加奋发有为，创造更多的工作佳绩。

王莉霞指出，梁利霞、王雅秋两位同志是统战部的“老人”，是统战部多年培养的优秀处长。梁利霞同志工作求真务实，敢于负责，工作作风泼辣，坚持原则，敢于较真，事业心、责任感强，推动工作力度大。近年来，在加强机关党的建设工作方面做了大量工作，取得明显成效，得到自治区机关工委的高度认可。王雅秋同志组织协调和统筹谋划能力较强，干工作有思路、有办法，抓落实有恒心、有魄力，为人耿直诚恳，敢于坚持原则。善于抓重点、谋大事，近年来，在围绕中心、服务大局，推进机关制度化、规范化建设方面做了大量工作，取得了积极成效。两位同志这次提拔到新的工作岗位，将承担更重要的职责和任务，希望两位同志继续发扬统战优良传统，再接再厉，在新的岗位做出新的业绩。

来源：微信公众号“内蒙古统一战线”

责任编辑：吴金明