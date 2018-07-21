美议员卢比奥：若不搞倒中兴 就更加搞不倒华为

原标题：美国参议员卢比奥声称“若不搞倒中兴，就更加搞不倒华为”

[文/观察者网 张晨静]“如果美国不搞倒中兴，就永远搞不倒像华为这样规模更大的公司”，“反华急先锋”、美共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）‏7月20日在社交媒体推特上发文，再次将矛头对准这两家中国公司。

长期来，卢比奥一直极力渲染华为和中兴对美国国家安全构成严重威胁。上个月美政府正就是否“放过”中兴产生分歧之际，卢比奥随即开始牵头26名国会跨党派议员致信教育部，要求调查华为和美国数十所高校的研究合作项目。此后他又不断放出各种“耸人听闻”的言论。

上个月，《华盛顿邮报》报道截图

本月12日，美国宣布与中兴达成协议，取消制裁。没过两日，中兴通讯官方微博也发文宣布解禁，并表示要“满怀信心再出发”。

不出意外地是，特朗普政府“放过”中兴的这一决定，引起了两党部分议员的不满。他们认为中兴不仅违反了美国伊朗制裁令，还对美国国家安全构成威胁，于是试图在国会上推翻该决定。

但《华尔街日报》20日报道援引知情人士的话称，因无法收集到足够的票数，参议院和众议院议员已放弃阻拦特朗普和中兴达成的和解协议。

知情人士还表示，两党的谈判代表已经将禁止中兴购买美国芯片的条款从《国防授权法案》中删除了。

《华尔街日报》报道截图

对于这样的结果，来自美国佛罗里达州的共和党参议员卢比奥20日连发多条推特表示不满。

他先是表示，没想到他的参议院同事们竟如此轻易地“屈服”了”……

之后他还转发了《华尔街日报》的这篇报道，声称与中兴“窃取”的信息相比，巨额罚款只是一个很小的代价。

紧接着卢比奥又表示，“那些认为我们不应制裁中兴的人认为，要是这么做，所有的业务都会转到中国另外一家‘间谍’公司华为”。

他认为，这种争论不该成为让中兴活下来的理由，制裁中兴是为了接下来还要惩治华为。

“如果我们搞不倒中兴，就将无法搞倒像华为这样规模更大的公司”。

据公开报道，卢比奥长期以来就是“反华急先锋”。早在上个月，他就曾无端指责中兴和华为“对美国的国家安全构成严重威胁”，并妄称“它们的产品和服务被用于间谍活动和知识产权盗窃，一直把美国人民和经济置于风险之中”。对此中兴与华为均予以否认。

在此次中兴事件未发生之前，卢比奥曾多次在孔子学院上极力渲染“中国威胁”、“中国渗透”等。今年2月，他就曾炒作“中国锐实力”，敦促美多所大学关闭孔子学院，声称这是中国政府对美国的“外国渗透”活动之一。之后他还发表过“中国间谍布满了全美……这是整个美国社会所面临的威胁”的惊人言论。

中兴事件发生后，卢比奥就转移火力，用同样的套路将矛头对准这两家中国公司。先是牵头发起调查华为与数十所高校的合作项目，后又发表耸人听闻的言论。

对于美方污蔑中国公司进行“间谍活动”的言论，我外交部发言人华春莹此前已作出回应，称“如果美方的政策都是建立在各种可能的无稽之谈的基础上，那既是极不负责任的，也是极其危险的。”

华春莹还表示，中方希望美国国内一些人能够刷新他们的国际关系理念和观念，顺应时代发展的潮流，而不是逆潮流而动。

责任编辑：吴金明