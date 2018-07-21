“独派”大佬辜宽敏讽陈水扁:已过时 特赦不可能

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原标题：“独派”大佬辜宽敏讽陈水扁：他已过时 特赦不可能

海外网7月21日电 民进党当局上台后，特赦前台湾地区领导人陈水扁的议题不断浮出台面。“独派”大佬辜宽敏20日受访谈及此话题时，公开称陈水扁已经过时，不可能被特赦。他还讽刺陈水扁没“格”。

认为陈水扁已过时，不可能被特赦

据中评社报道，辜宽敏20日接受了采访，被问到随着台当局新任法务部门负责人蔡清祥上任，陈水扁是否有机会获特赦？辜宽敏回答说：“不可能，陈水扁已经过时了”。

针对陈水扁经常通过“新勇哥物语”批评时政之事，辜宽敏则喊话，“不要再这样。讲意见对台湾社会、政治不一定有帮忙，但是当过台湾地区领导人的人要有‘格’，要有高度。”

而对于台“行政院”近日宣布改组一事，辜宽敏说，“太晚了，应该要早一点改。”辜宽敏进一步指出，林全换赖清德时，蔡英文没有给赖人事权，只想要赖的知名度。他认为，人气没有起来的蔡英文气应该把人事权交给“行政院长”。

曾多次建议甚至逼蔡英文特赦陈水扁

事实上，辜宽敏此前多次建议甚至逼迫蔡英文特赦陈水扁。他今年1月在出席新台湾和平基金会“2017台湾研究年度最佳学位论文奖”颁奖典礼时，公开希望蔡英文当局特赦陈水扁，认为陈水扁的事情愈早解决愈好，而特赦就是办法之一。

当时有媒体追问，蔡英文剩2年任期，会“特赦”陈水扁吗？辜宽敏说，“很难讲，我是希望（特赦）”，这个人（陈水扁）做过台湾地区领导人，处理上需政治考虑。

早前，辜宽敏还自爆曾获邀任蔡办资政，但他当时称特赦扁是他接受邀请的条件。他表示，除罪特赦陈水扁是必定要处理的事，盼蔡英文当局能在适当时机特赦陈水扁。

致力于传播“台独”

据悉，辜宽敏为混血，父亲辜显荣是日据时期的商场闻人、也是贵族院议员，母亲是日本人岩濑芳子。他出生于日据台湾台中州彰化郡鹿港街（今彰化县鹿港镇），是台湾企业家，亲日派，“台独”运动重要参与者。

其兄为第一届海基会董事长辜振甫，见证“九二共识”诞生，并于1993年与彼时海协会会长汪道涵在新加坡举行了举世瞩目的“辜汪会谈”。（海外网 姚凯红）

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