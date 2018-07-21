赖清德称蓝营在新北的政绩都是“小确幸”遭批（图片来源：“东森新闻云”）

原标题：赖清德批朱侯7年政绩都是“小确幸” 新北市反击：全台都看不到大幸福

[环球网综合报道]台当局“行政院长”赖清德21日受访时声称，新北市长朱立伦以及前新北市副市长、现市长参选人侯友宜，7年任内的政绩不是不重要，但“只不过是小确幸”。对此，新北市政府发出新闻稿反击，新闻稿酸讽，感谢赖清德对于市政府能带给民众“小确幸”的肯定。毕竟，在目前全台湾都看不到“大幸福”的现在，新北市民能有更多的“小确幸”，也是幸福的。

据台湾“东森新闻云”7月21日报道，赖清德当日前往宜兰视察道路工程，他受访时再度力挺民进党新北市长参选人苏贞昌，他宣称，苏贞昌无论是县长、“院长”时期都作出关键重大建设，批评朱、侯“执政”时期的“国民运动中心”、托婴中心不是不重要，但“只不过是小确幸”。

对于政绩被酸是“小确幸”，新北市政府相当不满，发出新闻稿反击。新北市府表示，过去7年多来，新北市从无到有，目前已经有12间“国民运动中心”、1座运动公园，公共托育中心更是遍布全市各行政区，达到54所。新闻稿写道，这些政绩都是市民所需要的，就连邻近的桃园市，也开始着手兴建“国民运动中心”。

而就数据来看，新北市政府说明，过去7年来，已经投入包括捷运“三环三线”1128亿（新台币，下同）、污水下水道273亿、“国民运动中心”近70亿、和道路桥梁新建和改善，以及各级学校增建和改建工程等，总共6000亿的公共建设预算。新北市政府反问赖清德，“不知这些算不算院长所谓的重大建设，但对新北市政府而言，只要是民众需要的，就是大建设，即使是院长口中的‘小确幸’，都是市府的大事情。”

新北市政府又表示，建设不分大小，只要有助新北市民的幸福、市政的推动、新北市的发展，新北市政府都会全力以赴，不论大小，过去如此，现在、将来也都会如此。

针对赖清德的“小确幸”说法，新北市政府也酸讽，“请问赖‘院长’，市民的需要，难道不就是市府应该做的？请问赖院长，哪些建设，才能够被‘院’长或是苏前‘院长’（苏贞昌），看得上眼，认为是所谓该做的建设？”

新北市政府也进一步提出，赖清德是“新北子弟”（编者注：赖清德出生于新北市的前身台北县境内），希望他能多多关注新北市在“前瞻计划”预算中被不公平对待的状况，要赖清德重视新北市400万居民的生活，在预算的分配上不要再只是“1%俱乐部”。

责任编辑：张义凌