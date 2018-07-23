内蒙古首虎主政7年之地 常委和副市长因情妇栽了

原标题：首虎主政7年之地，常委和副市长都因情妇栽了

来源：长安街知事

“人前假装清廉，人后贪婪放纵”，昨晚，内蒙古工商局原副局长杜隽世被“双开”。

这已经不是杜隽世第一次接受组织处理，4月他落马时，纪委在其简历里加了特殊一笔：2014年12月，因向原自治区党委常委、统战部部长王素毅送礼金问题受到党内警告处分。

从通报来看，杜隽世的问题不小，其中多次出现其情妇的身影：

与他人订立攻守同盟，伪造证据，进行虚假供述；长期搞封建迷信活动；大操大办其父丧事，收受下属礼金；不如实申报个人事项；借女儿婚礼趁机敛财；为亲属和情妇的经营活动谋取利益；干预和插手建设工程项目，私自留存涉密文件；与他人发生不正当性关系；指使他人为其情妇办理假户籍资料与身份证。

此外，杜隽世还涉嫌贪污、挪用公款和受贿三项罪名。

杜隽世曾任巴彦淖尔市委常委、组织部长、临河区委书记，2011年后任阿拉善盟盟委副书记、政法委书记，2016年转任自治区工商局副局长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，杜隽世不是巴彦淖尔市第一个在“情妇”问题上栽跟头的厅官。2017年12月，巴彦淖尔原副市长贺福宝被双开。自治区纪委通报，贺福宝除了收礼、敛财、滥用职权，还违规调入录用人员，以及与3名女性有不正当性关系。

王素毅是十八大后内蒙古落马“首虎”，他主政巴彦淖尔7年，先后任市长、市委书记，是杜隽世和贺福宝的顶头上司。他曾表示“没钱也要干大事”，并大兴土木、建造楼堂馆所。

私下与下属交流时，王素毅说：招商引资靠什么？首先是脸面。一个地级市，连个星级宾馆都没有，政府办公的地方破破烂烂。引资的目的是想让人家垫资，这个样子，谁还敢来？来了，有谁能感到在这里能有大发展？

“一把手”有这样扭曲的政绩观，难怪当地的政治生态不好，王、杜、贺3人已有多名“老同事”落马，包括：市人大常委会原主任张少甫、原副市长李石贵、临河区原区长薛维林、市政府原秘书长李茂龙。

除了杜隽世向王素毅送礼外，李石贵也曾向王行贿，由此从市政府副秘书长升为秘书长、继而升为副市长。

2006年至2011年，王素毅直接或通过其妻王志宏先后23次收受李石贵给予的人民币55万元、黄金3千克，共计折合人民币124万元。

如今，上述几人都接受了党纪国法的惩罚，杜隽世刚刚被双开、移送司法，贺福宝于6月被提起公诉。

2014年12月，张少甫因犯受贿罪，多次非法收受他人财物共计人民币1117.4079万元，数额特别巨大，被判处无期徒刑。

2012年，李石贵被判处死缓，法院查明，其在巴彦淖尔市任职期间，非法收受财物共计人民币1536万元、美元1万元、价值人民币61.60万元的黄金2000克。

薛维林于2011年8月主动向内蒙古自治区纪委投案，并将赃款全部上交。2012年，他因犯受贿罪，被判处有期徒刑11年，法院查明，其受贿金额293.0422万元。

至于他们的“班长”王素毅，他是十八大后首个被判刑的省部级高官。2014年7月，北京市第一中级人民法院公开宣判，认定王素毅犯受贿罪（共计折合人民币1073万余元），判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

2016年11月15日，刑罚执行机关秦城监狱提出减刑建议。北京高院经审理查明，王素毅在刑罚执行期间能够认罪悔罪，遵守监规，接受教育改造，积极参加思想、文化教育，完成力所能及的劳动任务，确有悔改表现。因王素毅服刑改造表现较好，2015年度获监狱改造积极分子奖励；因检举重大犯罪活动查证属实，2016年3月获重大立功奖励一次。

2017年8月22日，北京高院裁定将罪犯王素毅无期徒刑的刑罚，减为有期徒刑20年1个月。

责任编辑：吴金明