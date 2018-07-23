原标题：港媒：马英九设基金会另立国民党中央？

据中评社7月23日报道，马英九亲自领军，担任董事长的“马英九文教基金会”27日举行成立茶会，是否与中国国民民党智库、“国家政策研究基金会”学者重迭，取代党智库部分功能，未来两个基金会如何分工，受到关注。

据报道，马英九22日出席芦苇女力公益信托社会福利基金成立茶会，被问到成立基金会目的是否为了帮国民党组织动能？他摇头说不是。

在国民党财务空前困窘之际，马英九获得鸿海集团董事长郭台铭帮助成立基金会，未来免不了会形成资源的落差，甚至被质疑，成立基金会是否为了2020选举铺路。

“马英九文教基金会”董事会成员传出包括捐款新台币500万的抗日名将刘放吾次子、美国南加州知名侨商刘伟民，前“总统府”副秘书长高朗，前“驻美代表”沈吕巡，前“体委会主委”、台北市立大学校长戴遐龄，国民党“立委”王育敏，前“中华开发工业银行”董座、生华科技董事长胡定吾，二二八纪念馆前馆长廖继斌，以及政大法律系副教授廖元豪等人。

未来加入的蓝营学者免不了会和国民党智库的学者重迭，日后极可能发生功能、议题重迭的，到时候马基金会与党智库如何分工？马基金会是否完全取代智库？会不会变成第二个国民党中央，引发关注。

吴敦义与马英九 图片来自中评社

尤其目前传出的董事成员之中，只有廖继斌、刘伟民与国民党较无渊源，其他如高朗、戴遐龄、廖元豪都曾在党智库发表评析文章，沈吕巡、王育敏也常参加党智库记者会，胡定吾过去和国民党大掌柜刘泰英关系密切。

“国政基金会”是于2000年台湾第一次政党轮替、国民党沦为在野后，于当年7月底成立，用以培育党内行政与学界的菁英人才；过去基金会董事长是国民党前主席连战，2016年大选败选后改现任党主席担任，朱立伦、洪秀柱都曾任董事长，现任董事长是吴敦义。

国民党智库因为有许多卸任“立委”、“各部会”卸任正副首长及重量级学者，因此智库成员除了经常发表政策评论及研究报告，也经常在“总统”、“立委”或县市长选举时为党籍候选人研议、提供政策白皮书，提供问政资料供蓝委监督问政；不过蔡英文2016年“520”执政后一度盛传会被视为国民党附随组织，随时有被清算的可能。

责任编辑：吴金明