北京发布暴雨蓝色预警 大部分地区将现大雨到暴雨

原标题：北京市发布暴雨蓝色预警

北京市气象台23日17时00分发布暴雨蓝色预警，受台风减弱后的低压系统影响，预计23日后半夜到24日白天，本市大部分地区将出现大雨到暴雨，东部地区大暴雨。山区及浅山区可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，城市低洼地区可能出现积水，请注意防范。（预警信息来源：国家预警信息发布中心）

责任编辑：余鹏飞