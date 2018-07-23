原标题：（社会）内蒙古连发暴雨红色预警 洪涝灾害已致12人死亡

新华社呼和浩特7月23日电（记者王靖）内蒙古自治区气象台23日连续发布暴雨红色预警，目前巴彦淖尔市乌拉特前旗、包头市固阳县西部和达尔罕茂明安联合旗南部已出现大量降水，且仍将持续，易引发洪涝灾害。据内蒙古防汛抗旱指挥部统计，近期洪涝灾害已致12人死亡、3人失踪。

内蒙古气象台预警，目前巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇已出现100毫米以上降水，且降水仍将继续，易引发城镇内涝、农田渍涝、洪水等灾害；包头市固阳县西部目前降水量已达60毫米以上，预计未来固阳县西部、达茂旗南部降水量将达100毫米以上，并伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气，易引发山洪、中小河流洪水、塌陷、滑坡等次生灾害。

入汛以来，特别是7月14日开始，内蒙古出现大范围强降雨天气，导致多条乡间公路被冲毁、个别水文设施被冲坏，其中包头市、巴彦淖尔市受灾严重。内蒙古防汛抗旱指挥部统计，截至21日，入汛以来全区因洪涝死亡12人，失踪3人，其中过去一周死亡人数为10人；洪涝灾害共造成33.83万人受灾。

气象部门预测，未来一周，内蒙古大部地区降雨仍偏多。其中23日至24日，巴彦淖尔市东部、鄂尔多斯市西北部、包头市北部有大雨，局部地区有暴雨，并伴有强对流天气。

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