原标题：（法治）湖北上半年立案查处116件纪检监察干部违纪案

新华社武汉7月23日电（记者刘紫凌、梁建强）据湖北省纪委监委通报，最新统计数据显示，湖北今年1月至6月共立案查处纪检监察干部违纪案件116件。

通过全面实施“五合联督”，即日常监督与专门（专项）监督相结合，内部监督与外部监督相结合，人工监督与信息化科技化监督相结合，八小时内外监督相结合，上下级监督相结合，湖北建立起大监督责任体系。

湖北省纪委监委出台了加强各级纪委监委权力运行监督的意见，制定了纪检监察机关办案责任认定与追究办法。此外，湖北省纪委监委完善了纪检监察干部打听案情、过问案件、说情干预的记录、报告和责任追究办法等5项制度规范，严控关键点和风险点。

针对纪检监察干部队伍中出现的腐败问题，湖北省纪检监察机关始终坚持零容忍。今年上半年，湖北共立案查处纪检监察干部违纪案件116件，处分86人，其中厅、处级干部22人。

责任编辑：余鹏飞