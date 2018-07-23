原标题：（法治）湖北上半年立案查处116件纪检监察干部违纪案
新华社武汉7月23日电（记者刘紫凌、梁建强）据湖北省纪委监委通报，最新统计数据显示，湖北今年1月至6月共立案查处纪检监察干部违纪案件116件。
通过全面实施“五合联督”，即日常监督与专门（专项）监督相结合，内部监督与外部监督相结合，人工监督与信息化科技化监督相结合，八小时内外监督相结合，上下级监督相结合，湖北建立起大监督责任体系。
湖北省纪委监委出台了加强各级纪委监委权力运行监督的意见，制定了纪检监察机关办案责任认定与追究办法。此外，湖北省纪委监委完善了纪检监察干部打听案情、过问案件、说情干预的记录、报告和责任追究办法等5项制度规范，严控关键点和风险点。
针对纪检监察干部队伍中出现的腐败问题，湖北省纪检监察机关始终坚持零容忍。今年上半年，湖北共立案查处纪检监察干部违纪案件116件，处分86人，其中厅、处级干部22人。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这行业规模可达万亿 将带动3000万人就...
- 【 军事 】 出鞘：如何看土耳其山寨中国技术搞两...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 周立波案“某某”受访否认是贪二代
- 【 科技 】 李克强就疫苗事件作批示:必须明白交代
- 【 教育 】 高校通知书 当心打助学旗号的电信诈骗
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有