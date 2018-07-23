十九届中央首轮巡视 周永康薄熙来等13人再被点名

原标题：周永康、薄熙来、周本顺等13人再被点名

本届中央首次巡视反馈于22日开始逐步公布。

今年2月下旬至5月下旬，经党中央批准，十九届中央第一轮巡视对河北、山西等14个省区，住房和城乡建设部、商务部等8个中央单位，中国核工业集团有限公司、中国华电集团有限公司等8家央企党组织开展为期3个月的常规巡视，并将被巡视省区涉及的沈阳、大连等10个副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人，一并纳入巡视范围。

从7月12日起，被巡视地方、单位陆续召开巡视反馈会议。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在这14个省区的巡视反馈情况通报中，有13个落马官员再被点名：周永康、薄熙来，王珉、田凤山、韩桂芝、隋凤富、韩学键、盖如垠、杨卫泽、季建业、李嘉、万庆良、周本顺。

中央第四巡视组组长赵凤桐向四川省委反馈巡视时指出，四川省委存在“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学深悟透、注重实效不够，落实打好脱贫攻坚战、建设长江上游生态屏障等中央有关重大决策部署不够到位”等多个方面的问题。

赵凤桐随即提出了六点整改意见，其中第三条要以政治建设为统领全面加强党的建设，省级领导班子要发挥“头雁效应”，严明政治纪律和政治规矩，强化理想信念宗旨，严肃党内政治生活，在彻底肃清周永康恶劣影响上持续下功夫，持续深化构建良好党内政治生态。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，周永康落马后，四川省委曾多次召开会议强调，要结合四川实际深刻汲取周永康案教训，旗帜鲜明反对腐败，理直气壮正风肃纪，以最坚决的态度、最果断的措施刷新吏治，彻底肃清周永康严重违纪违法对四川政治生态、经济秩序造成的严重危害和影响。

2016年11月，时任四川省委书记王东明在《求是》上撰文中曾提到：周永康长期插手四川事务，给四川政治生态造成的恶劣影响不可低估；长期以来拜金主义、享乐主义和奢靡之风滋长蔓延，封建腐朽思想文化对四川干部队伍的侵蚀不可低估；一定时期腐败案件多发频发，四川干部队伍中存在的违纪违法问题的严重性不可低估。

中央第六巡视组向辽宁省委反馈巡视情况时，则直指薄熙来、王珉的遗留问题。中央第六巡视组组长王荣军指出，辽宁省委“消除薄熙来、王珉恶劣影响不彻底，有的党员干部对系统性拉票贿选案思想认识不深刻，修复政治生态任务还很重。”

王荣军提出，辽宁省委要：坚持把党的政治建设摆在首位，营造风清气正的良好政治生态。深入贯彻习近平总书记提出的“讲诚信、懂规矩、守纪律”要求，严明党的政治纪律和政治规矩，彻底消除薄熙来、王珉恶劣影响，旗帜鲜明批驳错误言论，做好系统性拉票贿选案有关人员思想政治工作，认真履行意识形态工作责任制。

辽宁省委书记陈求发表态时称，要全面贯彻新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，坚决肃清薄熙来、王珉和辽宁系统性拉票贿选问题恶劣影响，认真履行全面从严治党主体责任，层层压实管党治党政治责任，不断健全完善监督体系。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，去年12月，辽宁省委第一巡视组对大连市进行巡视反馈时就曾指出，大连市“肃清薄熙来流毒不够彻底，肃清王珉等人恶劣影响未结合大连实际”，买官卖官、跑官要官等顶风违纪现象时有发生，对意识形态问题的引导和管理存在薄弱环节。

时任辽宁省委第一巡视组组长谢振远给大连市委领导班子提出建议：全面彻底清除薄熙来在大连的思想遗毒，结合大连实际消除王珉等人恶劣影响。

今年5月底，大连市委发布巡视整改通报称，大连市委制定了《关于切实增强“四个意识”对彻底肃清薄熙来流毒和王珉等人恶劣影响工作进行“回头看”的方案》，开展专项整治，全面彻底清除薄熙来在大连的思想遗毒。与此同时，将“彻底肃清薄熙来流毒和王珉等人恶劣影响”列为2017年度党员领导干部民主生活会暨省委巡视组巡视反馈意见整改专题民主生活会重要内容，进行全覆盖式联系督导。

除了薄熙来、王珉外，中央第六巡视组组长王荣军还一次性向黑龙江省委点了5名落马副部级官员的名字。

王荣军指出，黑龙江省委存在“选人用人问题反映较多，整治买官卖官、‘带病提拔’问题不够有力，基层党组织建设仍然薄弱”、“履行‘两个责任’力度不够，重点领域和基层腐败问题多发，政治生态尚未根本好转，全面从严治党任重道远”等多个问题。

王荣军给黑龙江省委提出了五点整改意见。其中，要强化“两个责任”，深刻汲取“田韩”“隋韩盖”等案件教训，深化运用“四种形态”，抓早抓小，强化对“一把手”尤其是县委书记的监督管理。

“田韩”案指曾任黑龙江省长田凤山以及曾任黑龙江省政协主席韩桂芝的贪腐案，黑龙江有7名副省级官员因此辞 职或被免。该案已案发14年之久。田凤山于2004年9月被开除党籍，2005年12月被判处无期徒刑。韩桂芝于2004年11月被开除党籍和公职，2005年12月被判处死刑，缓期两年执行。

“隋韩盖”指黑龙江省人大常委会原副主任隋凤富、黑龙江省委原常委韩学键、黑龙江省人大常委会原副主任盖如垠。这3人都在十八大后落马，都因受贿罪获刑。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在2014年的中央巡视中，黑龙江省委也被指吸取“田韩”案教训不够深刻，主动履行党风廉政建设责任不够到位。

此轮中央巡视，南京、青岛、广州、深圳等10个副省级城市被纳入巡视范围，其中南京落马的党政“一把手”杨卫泽、季建业，此次被点名。

中央第七巡视组组长张立军向江苏省委指出，南京市对党的十九大精神学习不够深入，落实党中央重大决策部署不够坚决，省会城市功能作用发挥不够；政治站位不够高，消除“杨卫泽、季建业”恶劣影响不及时不彻底。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，去年10月，按照南京市委常委会精神和市委《加强警示教育、肃清“杨、季”余毒，进一步净化南京政治生态工作方案》规定，市委决定在全市各级党组织和党员干部中开展肃清“杨、季”余毒工作。

去年12月，江苏省委曾召开全省领导干部警示教育大会。江苏省委书记娄勤俭指出，党的十八大以来，中央先后查处了我省季建业、赵少麟、杨卫泽、李云峰等严重违纪违法问题，他们作为党的高级干部，长期主政一方或分管重要领域工作，所作所为的负面影响，会对一个地方、一些单位政治生态造成破坏。

他要求要从讲政治的高度，坚决肃清他们的流毒和恶劣影响，把被践踏的纪律规矩更好树立起来，把受影响的党风政风彻底扭转过来，推动党风廉政建设不断深入。

同在当月，“政事儿”曾报道，为肃清影响，南京出版社将杨卫泽担任市委书记时作序的书集中销毁。

中央第十二巡视组向广东省委反馈巡视情况时，曾多次点到李嘉、万庆良的名字。

中央第十二巡视组组长武在平指出，广东省委在学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，政治建设、思想建设有待加强，肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够彻底，官商勾结、“圈子文化”等问题仍然存在，落实意识形态工作责任制不够到位。

此外，巡视组还指出广州市肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够及时彻底，深圳市肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够到位。

武在平提出，广东省委要严明党的政治纪律和政治规矩，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响。中共中央政治局委员、广东省委书记李希在作表态发言时表示，要全面落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，严明政治纪律和政治规矩，涵养健康向上的党内政治文化，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，进一步加强意识形态工作，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

今年2月，广东在全省开展全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响专项行动，从省市县区到街道，各级单位都在进行肃清。有的地级市甚至成立督导组派驻相关单位进行督导。

在此次中央巡视结束一个多月，今年7月，广东省委常委、统战部部长曾志权在任上落马。他被指“经济和政治问题交织在一起”，经济问题指向其在广东省财政厅任职期间，政治问题则与广东省内“全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响”专项工作有关。

武在平在反馈中也指出，广东存在“党建工作有待加强，选人用人方面存在‘带病提拔’、买官卖官等问题”。

河北省委原书记周本顺在此轮巡视反馈中被3次点名。

中央第十五巡视组组长刘实向河北省委反馈巡视情况时指出，党的十八大以来，特别是2015年中央严肃查办周本顺案件以来，河北省委管党治党取得阶段性成效，但反腐败斗争形势依然严峻复杂，全面从严治党任重道远。

随即，他指出，河北省委“整治政治生态着力不够，组织肃清周本顺等人恶劣影响不彻底”。他提出河北要下大气力整治政治生态，严肃党内政治生活，全面深入肃清周本顺等人恶劣影响，进一步清除“官本位”等文化的影响，着力构建亲清新型政商关系。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在今年3月的全国两会河北团开放日上，河北省委书记王东峰曾表示，要用全面从严治党的扎实成效自觉当好首都政治“护城河”，从政治上思想上组织上作风上坚决要把肃清张杰辉恶劣影响与彻底肃清周本顺、杨崇勇等恶劣影响结合起来，严守政治纪律和政治规矩。

今年5月13日，河北省委则召开全省领导干部政治性警示教育大会，对全省党员领导干部开展政治性警示教育。

王东峰在会上指出，周本顺、杨崇勇、张杰辉等严重违纪违法案件，性质非常严重，影响十分恶劣，教训极其深刻。

他强调，要从党员领导干部做起，坚持旗帜鲜明讲政治，增强政治敏锐性和政治鉴别力，清醒认识周本顺、杨崇勇、张杰辉等严重违纪违法案件的危害性特别是政治危害性，深入剖析深层次根源特别是政治根源，全面肃清其恶劣影响特别是政治影响。要认真汲取周本顺、杨崇勇、张杰辉等重大违纪违法案件的深刻教训，从政治上思想上组织上作风上彻底肃清恶劣影响。

去年2月，周本顺因犯受贿罪，已被判处有期徒刑十五年。

责任编辑：张玉