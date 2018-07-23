中国沿海除“安比”还有俩热带气旋 或有间接作用

原标题：中国沿海除了“安比”还有两个热带气旋，可能会发生间接作用
澎湃新闻记者 栾晓娜
“三旋”共舞风云四号A星监测图像
台风“安比”渐行渐远，7月23日早晨5时，其中心已位于江苏省阜宁县境内。
据上海气象部门预计，22日至23日，浙江北部、上海、江苏中东部、山东等地将有大到暴雨，部分地区大暴雨；累计降雨量40~150毫米，局地可达200~280毫米；24日至25日，“安比”减弱后的残余环流将继续北上影响华北东部、东北等地，并带来强降雨天气。
就在“安比”在上海崇明登陆的前一天，21日上午，另一个热带低压也横空出世，并且逐步加强； 21日晚上，本已停编的9号台风“山神”在消失处又重新生成了热带低压（未命名），可谓再度“复活”。
气象专家表示，由于目前只有“安比”达到了台风强度，所以更为准确的形容是1个台风和2个热带低压共舞，或者三旋（热带气旋）共舞。从21日晚间起，中国沿海出现了三旋共舞的局面。
据分析，这次是典型的“三足鼎立”型，洋面上三旋的互相距离都小于1500公里，就目前台风的形势判断，它们之间可能发生间接作用，其中向西北方移动的“安比”和台湾附近那个向偏东方向移动的热带低压可能会有一定的互旋。
点击进入专题：台风“安比”登陆 今将移入山东境内
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