塌方式腐败4年后 此省仍被批肃清腐败影响不彻底

原标题：塌方式腐败4年后，这个省仍被批肃清腐败影响不彻底

十九届中央第一轮巡视对河北、山西、辽宁、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、湖南、广东、海南、四川、贵州、宁夏等省区的巡视情况，得到了外界的高度关注。近日，中央巡视组陆续向被巡视地方、单位党组织反馈巡视情况。今天（7月23日），首批公布的14个省区巡视反馈内容摘编在《中国纪检监察报》上发布。

“海运仓内参”（ID：hycplb）注意到，每个被巡视的省的问题各不相同，有些是新问题，有些是老问题未得到全面整改。

比如，福建省被指出“干部队伍干事创业精气神不够足”，河南省被指出“对上次巡视整改部分问题搞选择性整改”，四川省被指出“落实管党治党责任层层传导压力不够”，辽宁省被指出“消除薄熙来、王珉恶劣影响不彻底，修复政治生态任务还很重”以及“跑官要官、买官卖官仍有市场”，江苏省被指出“不敢担当不愿担当问题有所抬头”，山西省被指出“肃清系统性塌方式腐败恶劣影响不够彻底”。。。。。。

其中，山西省是罕见地被批评为存在“系统性塌方式腐败”问题的地区。巡视发现的问题包括：

推进转型综改进展缓慢，脱贫攻坚不够精准、不够扎实，防污治污工作存在短板，执行意识形态工作责任制有关制度不严格，扫黑除恶不够有力；

正确的选人用人导向不鲜明，破解干部不担当不作为问题还比较乏力，一些基层党组织软弱涣散；

履行全面从严治党“两个责任”不够到位，全面肃清系统性塌方式腐败的恶劣影响不够彻底，巩固发展反腐败斗争压倒性态势的措施不够系统有力，巡视巡察工作仍有薄弱环节；

形式主义、官僚主义依然严重，违反中央八项规定精神问题出现隐形变异；对上次巡视整改不全面、不彻底。

《中国纪检监察报》曾发文指出：“出现（塌方式腐败）这种现象，一个重要原因就是政治生态出了问题，不良政治生态对一个地方和单位造成系统性伤害，败坏了风气，损害了党和政府的形象。”营造良好政治生态，是制止塌方式腐败的重要方法。

塌方式腐败给人的教训是深刻的。2014年山西省被查处的腐败窝案可谓触目惊心，金道铭、令政策、杜善学、陈川平、聂春玉、白云、任润厚等多位高官相继落马，山西反腐力度之大、程度之深令人印象深刻。“海运仓内参”（ID：hycplb）注意到，在2015年全国两会期间，时任山西省省长李小鹏指出，“必须严查根源、汲取教训、纠正错误，认清山西腐败问题的严重性、危害性、复杂性，进一步加强党风廉政建设和反腐败斗争”。

曾任山西省委书记的王儒林提到，在一个腐败重灾区的地市，省委组织部采取了很多办法遴选适合担任县委书记的干部，“组织部在这个市直接谈话622人，在这个基础上形成一个名单。”“结果，排在第二位的，半个多月时间就被牵进去了。还有一个排位靠前的干部，还向组织自荐，打包票自己没问题，而且推荐他的也不少，结果一个月内也掉进去了。”

据相关资料，从十八大到2015年3月，山西省共有7名省级领导干部落马，仅2014年山西省处分违纪党员干部就达15450人，其中包括市厅级干部45人，县处级干部545人。以至于到了2015年的全国两会前夕，山西省管干部空缺近300名，包括3个市委书记、16个县委书记、13个县长。这些“残酷的数字”在全国都是非常罕见的。

认清现实问题、解决腐败难题、修复政治生态，成为此后几年山西省廉政建设的重要内容。2016年6月，骆惠宁被任命为山西省委书记，山西的反腐和廉政建设得到了进一步的提升。山西省委的领导班子曾多次谈及反腐问题，也实行了一系列有助于恢复山西省政治生态的措施。

2017年7月，在山西省政府召开廉政工作电视电话会议上，山西省长楼阳生指出，从去年以来，大力加强党风廉政建设和反腐败斗争，有力地促进了山西政治生态由“乱”转“治”、发展由“疲”转“兴”。但也要清醒地认识到，政府廉政建设取得的成效还是阶段性的，工作中还有不小差距。他还强调，要坚持放权不放责任，切实改进事中事后监管，推行“双随机、一公开”监管模式，促进公平监管、科学监管，防止权力任性。

这说明，山西省在反腐方面的确取得了一些进步，但仍有很多问题亟待解决。2018年3月，山西省委书记骆惠宁在接受采访时曾表示：“加强党对反腐败工作全过程领导常态化制度化长效化，是坚持党对一切工作领导的本质要求，是标本兼治推进反腐败斗争的客观需要。”可见，在未来的发展中，山西省会让反腐败工作常态化、制度化、长效化。这也正应了那句话：“反腐节奏不会停，打虎拍蝇永远在路上”。

资料来源：新华网、中纪委网站、中国纪检监察报、中青在线、山西省政府网站、山西省纪委网站等

责任编辑：张玉