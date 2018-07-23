国家级保护区原局长落马 曾因万亩湿地被毁受罚

原标题：国家级自然保护区原局长落马 曾因万亩湿地被毁受罚

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）今天，黑龙江省纪委监委发布消息，齐齐哈尔市粮食局党委书记、局长于志峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

从于志峰的公开简历当中，记者了解到，1962年出生的于志峰去年6月才调往齐齐哈尔市粮食局担任党委书记、局长，此前的六年半时间，他一直在黑龙江扎龙国家级自然保护区管理局担任一把手。而在此期间，保护区万亩湿地被毁。

万亩湿地被毁 于志峰行政记过 杨国亭诫勉谈话

“走过这片芦苇坡，你可曾听说，有一位女孩，她留下一首歌……”据报道，曾经被广为传唱的歌曲《丹顶鹤的故事》，就来源于扎龙湿地这片丹顶鹤的故乡。扎龙国家级自然保护区总面积21万公顷，是松嫩平原保留最完整、生物多样性最丰富的湿地生态系统。该保护区鹤类资源丰富，是丹顶鹤等多种珍稀水禽繁殖栖息地。

去年11月，黑龙江省纪委网站通报了中央环境保护督察移交生态环境损害责任追究问题问责情况，其中第一条，就是扎龙国家级自然保护区内违法实施土地整理、灌区改造工程的问题。

根据黑龙江省纪委网站发布的问责情况，杜蒙县政府及有关部门以谎报湿地为既有耕地的做法，向省发改委、省农业开发办申报以工代赈项目，在扎龙国家级自然保护区实施波贺岗灌区改造、中低产田改造、生态高标准农田建设（旱田改水田）等项目，造成10000多亩湿地被毁。

通报中称，黑龙江省发改委、林业厅在灌区改造工程审批过程中把关不严；省农业开发办在农业项目审批过程中把关不严、工作不实；齐齐哈尔市铁锋区政府未经保护区行政主管部门批准，擅自在扎龙国家级自然保护区内违规实施土地整理项目，涉及保护区内耕地面积共约1200亩；扎龙国家级自然保护区管理局对保护区内实施违规项目监管不力。

按照干部管理权限，黑龙江对24名责任人进行严肃问责。其中，扎龙国家级自然保护区管理局时任党组书记、局长的于志峰被行政记过，而时任黑龙江省林业厅副厅长的杨国亭受到诫勉谈话处理。

杨国亭上月受审 曾被批“生活放纵糜烂”

万亩湿地被毁时，杨国亭时任黑龙江省林业厅副厅长，而落马时，他已升任省林业厅厅长。上个月14日，杨国亭涉嫌受贿、贪污案在黑龙江省农垦中级人民法院开庭审理，但并未当庭宣判。

根据今年4月杨国亭被开除公职时当地纪委监委的通报，杨国亭隐匿违法所得，对抗组织调查；不如实报告个人有关事项；多次出入私人会所并接受私营企业主宴请；违规借用下属单位超标准车辆并作为公务用车；违规要求下属单位将公款借与他人；违规收受礼品、礼金、消费卡；违法处置国有财产；大搞权色钱色交易。利用职务上的便利非法侵吞公共财物涉嫌贪污犯罪；为他人谋取利益并索取、收受财物涉嫌受贿犯罪。

在通报中，杨国亭被批“为蝇头小利，甘愿被多名私营企业主收买役使”，还被批“生活放纵糜烂，严重道德败坏”。

扎龙保护区上月被曝光“有人湿地违法挖沟”

就在黑龙江省林业厅原厅长受审之际，黑龙江扎龙国家级自然保护区被曝光有人违法挖沟。

据澎湃新闻报道，扎龙保护区内巨浪牧场、军马场、育苇场三地从2月至今已发生三起违法开挖导致湿地破坏的事件，违法挖沟总长度估测超过10公里，其中前两处位于保护区核心区域内。

据志愿者描述，“前两起挖沟的目的是放干湿地里的水，将湿地变成草原，从而每年收割饲草，第三起是开挖鱼塘”。志愿者同时提供了图片和视频资料，视频中有多台挖掘机正在绿草中现场作业。

志愿者称，第一起事件发生在今年2月底，事发地是该保护区的巨浪牧场，挖了大概20多天，总长度估算超3公里。“沟深大概1.5米，宽3米。”

第二起发生在今年5月中旬，事发地为该保护区内的军马场，违法挖沟长度估算超8公里。

第三起发生在5月下旬，地点在该保护区内的育苇场附近，破坏程度较前两起较轻。

对此，黑龙江扎龙国家级自然保护区管理局回应称：将对举报人举报的情况进一步调查核实。而黑龙江省林甸县林业局一名工作人员表示：基本情况属实，两处违法情况已移交给保护区管理局，最新一处情况尚在调查中。

责任编辑：张玉