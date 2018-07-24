原标题：中国气象局释疑，13年后北京再迎“台风雨”
新京报快讯（记者邓琦 实习生王雨晴）中国气象局今晨在其官方微博辟谣，北京今日下的不是冷涡大暴雨，而是台风残留外围云系带来的“台风雨”。
据中国天气网，作为今年以来影响我国范围最广的台风，历史上9608号“贺伯”、9406号“提姆”、9711号“温妮”、0509号“麦莎”等台风后期路径与“安比”类似，都曾在北方制造了强降雨。
北京受台风影响的情况并不多见，上一次是2005年的“麦莎”，它在我国浙江登陆，并继续北上至江苏及山东，影响到了北京，这也是北京13岁以下的同学第一次见台风雨。
点击进入专题：受台风“安比”影响 京津冀强风骤雨来袭
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