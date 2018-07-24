海航回应“飞机师欲性侵网剧导演”:员工已被停职

原标题：海航回应“飞机师欲性侵网剧导演”：员工行为不当接受警方调查 已被停职 |沸点

新京报快讯（记者张彤）今日（24日），海南航空针对“飞机师欲性侵网剧女导演事件”发布通报称，该公司员工白某在休息时间个人行为不当接受警方调查，现已停职。

23日，知名编剧宋方金在微博发布一则《声明》。内文中是一位女子自述，其自称为网剧《套路》导演林淑贞，在海南海口拍摄。她写到，7月16日凌晨6时许，一位只穿黑色内裤的陌生男子来到酒店房间内企图强奸，随后遭到她激烈反抗，在酒店工作人员协助下报了警。“报案到了派出所，才知道这个男子是海南受训飞机师白XX，从临房18楼高阳台爬到我房间，他自称是酒后犯糊涂。”

24日凌晨，海南航空发布通报称，针对网络流传林女士所发《声明》，经了解，系公司员工白某在休息时间不当行为，已接受警方调查。对此，公司给予高度关注，已第一时间对涉事人员作停职处理，并全力配合警方调查工作。

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