新京报评海航员工性侵事件:培养成本高非免责理由

原标题：“飞机师”性侵女导演，培养成本高不是免追罪责理由 |新京报快评

▲海航声明

近日，一部网剧的导演林淑贞发声明称：7月16日清晨，自己在海口某酒店的房间床上睡觉，突然一个只穿着内裤的男子爬上了床，意图强奸。原来该男子是海航某白姓受训飞机师。但是，据林淑贞表示，这么明显入室强奸未遂的案件，在当地派出所却迟迟得不到刑事立案，公安机关一再要求林小姐接受“调解”。

7月24日凌晨，海南航空官方微博证实了白某的行为，并表示“已第一时间对涉事人员作停职处理，并全力配合警方调查工作”。

凌晨6点，跨越18楼的阳台，一个男子潜入一个女性卧室 ，甚至已经将女性压在床上，还动手动脚，这是要干什么？不言而喻。这么严重的犯罪行为，为什么至今在海口迟迟得不到刑事立案？我国《刑法》规定了强奸罪，它是指违背妇女意志，使用暴力、胁迫或者其他手段，强行与妇女发生性关系的行为。如果不是林女士拼命自卫反抗，及时报警，显然白某的强奸已既遂。难道强奸未遂就不能算强奸，就不能够刑事立案了吗？

▲林淑贞声明

《刑事诉讼法》规定得很清楚，公安机关对于刑事案件的立案标准是，“认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案”，在本案中白某已然使用暴力，违背林小姐的意志，企图与之发生性关系，涉嫌强奸犯罪，当然应该立案，并不存在立案和“和解”二选一的法定程序。

哪怕取得当事人的“谅解”，也并不影响行为人的犯罪构成，只不过量刑可以酌情减轻罢了。为什么事实这么清楚、证据相对比较充分的案件，却迟迟得不到立案呢？背后有没有蹊跷的因素影响了案件的公正处理呢？

据受害者林小姐披露，事发之后，海航的领导来到公安局里劝她“和解”，“栽培一个飞行员成本很高”，然后，公安机关又突然对她改口说，她也打过白某，可能会追究她的“袭击罪”。这段关键表述的真实性，还有待作出调查，但是可以肯定，《刑法》赋予了妇女面对强奸时的正当防卫权，不仅可以正当防卫，而且有“无限防卫权”，将强奸者打死都不算防卫过当。

还要说明，“培养飞行员不容易”，但任何人都没有僭越法律底线的特权。对本案来说，受训飞行员在非工作时间里实施犯罪，也不是借海航的职务便利实施的犯罪，本来与海航公司没有任何关系，但是如果海航出面干涉，企图干扰公安机关正常办案的话，或者公安，机关内部有领导不正当地干插手案件的正常处理，这本身就是严重的违法、违纪。

▲海南航空。图片来源：新华社

2015年中央就推出了《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》，任何领导干部过问司法案都要留痕迹和上报。

本案发生在海口市，海航是海南当地的巨型企业，任何人都不希望这样的巨无霸企业对于司法公正造成干扰。性侵案件的受害人提出了很多关于办案不公的指控，希望海口公安机关能够及时澄清、应对，真相才是最好的消毒剂，阳光办案才能让公众信服。

依照当事人和海航的声明来看，事实已经比较清楚。目前存疑之处在于，当地警方到底有没有利用被害人是香港人士，对内地法律不熟悉的弱点，强迫要求她接受“和解”？海航的领导到底有没有直接插手这起案件的处理？

培养一个飞行员的确不容易，成本巨大，但是一个女性的尊严，一个社会的司法公信更是无价的。如果准飞行员的确入室强奸未遂，那么就应该承担刑事责任，不能够姑息养奸。这个案子大家都看着呢，希望能够有一个公正的处理。

□沈彬（媒体人）

责任编辑：张岩